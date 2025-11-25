Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

रोते-रोते तबीयत हो गई खराब... स्मृति मंधाना के होने वाले पति पलाश मुच्छल की अब कैसी है हालत; मां ने बताया सबकुछ

Smriti Mandhana Wedding Postponed-भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को सांगली में इंदौर के पलाश मुछाल से होनी थी, लेकिन क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से शादी टाल दी गई. अचानक शादी को टालने की वजह स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत को बताया गया. फिलहाल स्मृति के पिता को अभी तक हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है. वहीं पलाश मुच्छल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लेकिन यह अभी तक कंफर्म नहीं है कि उन्हें क्या हुआ है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 25, 2025, 05:12 PM IST
Palash Mucchal Mothers Big Statement-भारतीय क्रिकेट स्टार स्मित मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी अचानक स्थगित कर दी गई. यह फैसला तब लिया गया जब रविवार को स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ने जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. इस घटना ने दोनों परिवारों के लिए खुशी के माहौल को चिंता में बदल दिया. इसके बाद शादी को टाल दिया गया. 

पलाश मुच्छल भी अस्पताल में हुए भर्ती
वहीं स्मृति के होने वाले दूल्हे पलाश मुच्छल को सांगली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. पलाश को डॉक्टरों की निगरानी में चार घंटे रखा गया, जहां उनका ईसीजी, आईवी ड्रिप और अन्य जांचें की गईं. पलाश मुच्छल की मां अमिता मुच्छल ने बताया कि पलाश अब मुंबई लौट आया है और आराम कर रहा है और स्वस्थ हो रहा है, उन्होंने बताया कि किस तरह स्मृति के पिता के स्वास्थ्य को लेकर उत्पन्न भावनात्मक उथल-पुथल ने उनके बेटे पर गहरा असर डाला है. 

मां ने बताई वजह 
पलाश की मां ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पलाश मानसिक रूप से टूट गया था, क्योंकि वह स्मृति के पिता से बेहद करीब है. अमिता ने बताया कि पलाश को पिता से बहुत लगाव है, स्मृति से ज्यादा ये दोनों करीब हैं. जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो स्मृति से पहले पलाश ने ही फैसला कर लिया कि फेरे नहीं होंगे जब तक वे ठीक न हो जाएं. 

तनाव के कारण तबीयत बिगड़ी
अमिता ने बताया कि हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी और शादी की बाकी तैयारियां चल रही थी, तभी पलाश तनाव में बुरी तरह से टूट गया. रोते-रोते उसकी हालत खराब हो गई, बहुत तनाव था. इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. पलाश की मां ने उम्मीद जताई है कि सबकुछ ठीक हो जाएगा...शादी बहुत जल्दी होगी.

अचानक स्मृति के पिता की हुई तबीयत खरीब
स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को सांगली में होने वाली थी, लेकिन सबकुछ उस वक्त बदल गया जब स्मृति के पिता श्रीनिवास अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें सांगली के सर्वहित अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बाद में एएनआई को बताया कि उनकी यह परेशानी शादी की व्यक्त तैयारियों के कारण हुए शारीरिक या मानसिक तनाव की वजह से हो सकती है. 

यह भी पढ़ें-कौन हैं क्रिकेटर स्मति मंधाना के होने वाले पति पलाश? जानिए क्यों MP की बहू बनेंगी 'लेडी सहवाग'

