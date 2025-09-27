मुंबई में चरस नहीं बेच पाया तो इंदौर आया अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, हाथ में था लाखों का नशा

MP News: इंदौर में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में 25 लाख रुपए की चरस के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि उसके पास 520 ग्राम चरस थी, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 25 लाख रुपए के पास थी, पकड़ा गया तस्कर इंदौर का ही रहने वाला बताया जा रहा है, जो विजय नगर इलाके का रहने वाला था, उस पर कई मामले भी दर्ज हैं. वह अपने साथियों के साथ मुंबई में था, लेकिन वहां चरस बेच नहीं पाने के बाद वह इंदौर आया और यहां चरस खपाने की तैयारी में था. लेकिन उसके पहले ही इंदौर क्राइम ब्रांच ने उसे धर दबोचा.

इंदौर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई

इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया की तरफ से बताया गया कि शहर के चित्रगुप्त चौराहा, निपानिया रोड पर एक संदिग्ध युवक के होने की जानकारी सामने आई थी, जिस पर पुलिस की टीम ने दबिश देकर युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके पास से चरस मिली थी, उसने बताया कि वह यह चरस मुंबई में बेचने की तैयारी में था, लेकिन उसके साथ मुंबई में पकड़े गए, ऐसे में वह भागकर इंदौर आ गया और इंदौर से ही चरस को सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही वह धरदबोचा गया. ऐसे में पुलिस इस मामले में और सख्ती से पूछताछ में जुटी है.

दूसरे राज्यों से लाता था चरस

पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक युवक ने बताया कि वह दूसरे राज्यों से जैसे यूपी और बिहार से सस्ते दामों में चरस खरीदकर लाता था और फिर इसे इंदौर समेत दूसरे शहरों में महंगे दामों में बेचने की तैयारी में रहता था, उसके कुछ साथी मुंबई में चरस सप्लाई करते हुए पकड़े जा चुके हैं, जबकि अब युवक भी धरदबोचा गया है. पुलिस को इस मामले में बड़े अंतरराज्जीय गिरोह की संभावना लग रही है, ऐसे में पूछताछ और तेज की जाएगी.

इंदौर क्राइम ब्रांच यह पता लगाने की भी कोशिश करेगी कि इन तस्करों का नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला है और वह किस तरह से चरस को सप्लाई करते थे. इंदौर क्राइम ब्रांच ने फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी की है. बता दें कि यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

