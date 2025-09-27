Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2938902
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

मुंबई में चरस नहीं बेच पाया तो इंदौर आया अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, हाथ में था लाखों का नशा

Indore News: इंदौर पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाखों रुपए की चरस मिली है, बताया जा रहा है कि वह एक अंतरराज्यीय गिरोह का सदस्य था, जो मुंबई भी चरस बेचता था. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में चरस तस्कर गिरफ्तार
इंदौर में चरस तस्कर गिरफ्तार

MP News: इंदौर में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में 25 लाख रुपए की चरस के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि उसके पास 520 ग्राम चरस थी, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 25 लाख रुपए के पास थी, पकड़ा गया तस्कर इंदौर का ही रहने वाला बताया जा रहा है, जो विजय नगर इलाके का रहने वाला था, उस पर कई मामले भी दर्ज हैं. वह अपने साथियों के साथ मुंबई में था, लेकिन वहां चरस बेच नहीं पाने के बाद वह इंदौर आया और यहां चरस खपाने की तैयारी में था. लेकिन उसके पहले ही इंदौर क्राइम ब्रांच ने उसे धर दबोचा. 

इंदौर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई 

इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया की तरफ से बताया गया कि शहर के चित्रगुप्त चौराहा, निपानिया रोड पर एक संदिग्ध युवक के होने की जानकारी सामने आई थी, जिस पर पुलिस की टीम ने दबिश देकर युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके पास से चरस मिली थी, उसने बताया कि वह यह चरस मुंबई में बेचने की तैयारी में था, लेकिन उसके साथ मुंबई में पकड़े गए, ऐसे में वह भागकर इंदौर आ गया और इंदौर से ही चरस को सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही वह धरदबोचा गया. ऐसे में पुलिस इस मामले में और सख्ती से पूछताछ में जुटी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 2 अक्टूबर को इंदौर में नहीं जलेगा सोनम का पुतला, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

दूसरे राज्यों से लाता था चरस 

पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक युवक ने बताया कि वह दूसरे राज्यों से जैसे यूपी और बिहार से सस्ते दामों में चरस खरीदकर लाता था और फिर इसे इंदौर समेत दूसरे शहरों में महंगे दामों में बेचने की तैयारी में रहता था, उसके कुछ साथी मुंबई में चरस सप्लाई करते हुए पकड़े जा चुके हैं, जबकि अब युवक भी धरदबोचा गया है. पुलिस को इस मामले में बड़े अंतरराज्जीय गिरोह की संभावना लग रही है, ऐसे में पूछताछ और तेज की जाएगी. 

इंदौर क्राइम ब्रांच यह पता लगाने की भी कोशिश करेगी कि इन तस्करों का नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला है और वह किस तरह से चरस को सप्लाई करते थे. इंदौर क्राइम ब्रांच ने फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी की है. बता दें कि यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

ये भी पढ़ेंः इंदौर मेट्रो का हीरा नगर स्टेशन तक ट्रायल रन सफल, NOC मिलने के बाद होगी शुरुआत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

indore newsindore smuggler arrested

Trending news

Indore Dussehra
2 अक्टूबर को इंदौर में नहीं जलेगा सोनम का पुतला, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
mp news
सरकारी नौकरियों पर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, इन युवाओं को मिलेगी सीधी भर्ती
shahdol news
शहडोल से 15-20 किमी दूर स्थित है मां काली का चमत्कारी मंदिर, पूरी होती है हर इच्छा
mp news
आप कितने खुश हैं? अब हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन कराएगी मोहन सरकार, जानें फायदे
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 21 लाख, CM साय की घोषणा
ratlam news
डांडिया के नाम पर फूहड़ता? रतलाम में कपल गरबा नाइट में हंगामा, होटल पहुंची पुलिस
chhattisgarh news
'पति को पालतू चूहा कहना' मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना इसे क्रूरता
chhattisgarh news
1 साल बाद खुला मर्डर मिस्ट्री का राज! पत्नी, प्रेमी सहित 5 गिरफ्तार, ऐसे खुला राज
Sir
छत्तीसगढ़ में SIR शुरू? पूर्व डिप्टी CM ने किया दावा, बताया- कहां तक पहुंचा प्रोसेस
mp news
'पुलिस ने पीटा, पेट में गांठ फटी', महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बताया झूठा
;