मैं शादी से खुश थी...सोनम रघुवंशी ने किया बड़ा दावा, शिलॉन्ग कोर्ट में लगाई जमानत याचिका

Indore News-राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी और राजा की पत्नी सोनम ने शिलॉन्ग कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की है. जमानत याचिका में सोनम ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वह इस शादी से खुश थी. वहीं इससे राजा के परिवार में गुस्सा है, राजा के भाई गोविंद का कहना है कि सोनम के परिवार के लोग उसकी मदद कर रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 18, 2025, 07:54 PM IST
Raja Raghuvanshi Murder Case-इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अब नया मोड़ आ गया है. राजा की पत्नी सोनम और हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम ने शिलॉन्ग कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. इस याचिका में सोनम ने खुद को बेकसूर बताया है. साथ ही सोनम ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि वह शादी से खुश थी. इतना ही नहीं उसने राज कुशवाह के साथ अपने संबंधों को भाई-बहन जैसा बताया है. राजा के भाई विपिन ने इसकी पुष्टि की है. 

सोनम ने खुद को बताया बेकसूर
सोनम की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया है कि वह 6 महीने से पति की हत्या का षड्यंत्र रचने और हत्या करवाने के आरोप में जेल में बंद है. राज और उसके संबंध होने के चलते हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं. सोनम ने राज कुशवाह के साथ अपने संबंधों को भाई-बहन जैसा बताया है. वह अपनी शादी से खुश थी. याचिका में सोनम ने कहा है कि वह शादी से पहले राजा के साथ खरीदारी करने भी जाती थी. उसने दावा किया है कि उसे झूठा फंसाया गया है.

सोनम का परिवार कर रहा है मदद
राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि सोनम की जमानत याचिका के पीछे उसके परिवार के लोग मदद कर रहे हैं. वहीं सोनम के भाई गोविंद ने बताया कि उन्हें जमानत याचिका दायर होने की सूचना मिली है, लेकिन याचिका की शर्तों और कोर्ट की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी नहीं है. बता दें कि राजा हत्याकांड में सोनम सहित चार आरोपी जेल में बंद हैं. इस मामले में कुछ गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, वहीं अन्य के बयान अभी होना बाकी हैं. 

राजा के परिवार में गुस्सा
सोनम द्वारा कोर्ट में जमानत याचिका लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद राजा के परिवार में गुस्सा है. राजा के परिवार का कहना है कि जब तक पूरे तथ्य सामने न आ जाएं, तब तक जमानत का प्रयास न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने नवंबर में शिलांग कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराए थे. 

सोनम की सहेलियों के हुए थे बयान
राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम की दो सहेलियां शिलॉन्ग कोर्ट में पेश हुईं थीं. शिलॉन्ग कोर्ट में हुई सुनवाई में दोनों युवतियां इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुईं थी. दोनों युवतियों की पेशी के लिए सरकारी वकील ने कोर्ट से मांग की थी.

