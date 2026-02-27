इंदौर से खड़की के बीच होली पर चलेगी स्पेशल ट्रेन, रतलाम, उज्जैन, देवास में स्टॉपेज

Holi Special Train: होली के मौके पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है. ऐसे में रेलवे की तरफ से लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इंदौर को एक और स्पेशल ट्रेन की सौगात मिली है. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर से खड़की यानि महाराष्ट्र के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. जहां गाड़ी संख्या 09324/09323 इंदौर-खड़की-इंदौर स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा. इस ट्रेन से इंदौर से महाराष्ट्र का सफर करने वाले यात्रियों को फायदा होगा. रेलवे की तरफ से ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी गई है. जबकि ट्रेन में टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

इंदौर-पुणे जाने वाले यात्रियों को फायदा

यह ट्रेन इंदौर से खड़की (पुणे) के बीच चलेगी. ऐसे में होली के मौके पर महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा. रतलाम रेल मंडल की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक होली के मौके पर यात्रियों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है. जिससे यात्रियों को टिकट के लिए परेशान होना पड़ रहा है. ऐसे में अतिरिक्त भीड़ संभालने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ट्रेन में एसी, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास के कोचों को शामिल किया गया है. ताकि यात्रियों को आसानी से किफायती दरों पर टिकट मिल सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर-खड़की ट्रेन का शेड्यूल

इंदौर-खड़की ट्रेन का शेड्यूल कुछ ऐसा है. जहां गाड़ी नंबर 09324 ट्रेन 4 मार्च से 25 मार्च के बीच बुधवार को चलेगी. यह ट्रेन इंदौर से दोपहर में 11 बजकर 15 मिनट पर रवाना होगी. जबकि अगले दिन गुरुवार को सुबह 2 बजकर 50 मिनट पर खड़की पहुंचेगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 09323 ट्रेन भी 5 मार्च से 26 मार्च के बीच गुरुवार को खड़की से सुबह 4 बजकर 40 मिनट पर चलेगी और उसी दिन रात में 11 बजकर 55 मिनट पर इंदौर पहुंच जाएगी.

एमपी में यहां होगा स्टॉपेज

इंदौर से खड़की के बीच चलने वाली यह ट्रेन मध्य प्रदेश में देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम में रुकेगी. वहीं यहां से आगे चलकर वड़ोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावाला स्टेशन पर रुकेगी. ट्रेन की बुकिंग 27 फरवरी 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और अन्य एप से भी शुरू हो चुकी है. होली पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन फायदेमंद होगी.

ये भी पढ़ेंः इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन सड़क का काम होगा शुरू, 626 करोड़ का मुआवजा मंजूर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!