Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3122273
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

MP को मिली एक और स्पेशल ट्रेन, महू-इंदौर से पटना के लिए चलेगी गाड़ी, बुकिंग शुरू

Indore Patna Special Train: इंदौर से पटना के बीच होली के मौके स्पेशल ट्रेन चलने वाली है. महू और इंदौर रेलवे स्टेशनों से यह ट्रेन यात्री पकड़ सकते हैं. ऐसे में बिहार की यात्रा और आसान होगी. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 25, 2026, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर से पटना के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
इंदौर से पटना के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Holi Special Train: होली के मौके पर मध्य प्रदेश को एक और स्पेशल ट्रेन की सौगात मिली है. यह ट्रेन महू-इंदौर से पटना के बीच चलेगी. ऐसे में मध्य प्रदेश से बिहार जाने वाले यात्रियों को भी आसानी होगी. होली के मौके पर भारतीय रेल ने विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है, ऐसे में इंदौर और पटना के बीच भी अब 26 फरवरी से यह स्पेशल ट्रेन चलेगी. इंदौर से बड़ी संख्या में होली के मौके पर यात्री बिहार की तरफ जाते हैं, ऐसे में इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को आसानी होगी. ट्रेन की बुकिंग भी रेलवे की तरफ से शुरू हो चुकी है. 

इंदौर-पटना ट्रेन शेड्यूल 

भारतीय रेलवे इंदौर और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. जहां ट्रेन संख्या 09343/09344 महू-पटना स्पेशल ट्रेन 26 फरवरी से 26 मार्च तक संचालित की जाएगी. यह ट्रेन हर गुरुवार को शाम 6 बजे महू से चलेगी और शाम को 6 बजकर 30 मिनट पर इंदौर पहुंचेगी. यहां से ट्रेन चलेगी और अगले दिन शुक्रवार शाम को 6 बजकर 30 मिनट पर पटना स्टेशन पहुंचेगी. वहीं वापसी में शुक्रवार को ही यह ट्रेन रात 9 बजकर 30 मिनट पर चलेगी और अगले दिन शनिवार को सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर इंदौर स्टेशन पर आएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज 

इंदौर से पटना के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन महू से चलकर इंदौर, फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज, उज्जैन, मक्सी, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, सागर , कटनी मुड़वारा, सतना तक रुकेगी. इससे आगे मानिकपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बिहार में बक्सर, आरा और दानापुर में स्टॉपेज होगा. ऐसे में इन स्टेशनों से भी यात्री ट्रेन को पकड़ सकते हैं. 

ट्रेन में यात्रियों के लिए सभी तरह के कोच उपलब्ध रहेंगे. एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच रहेंगे. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि होली के मौके पर ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, ताकि यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी हो सकेगी. समय से पहले टिकट बुकिंग की सलाह दी गई है. वहीं इससे पहल इंदौर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच भी ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है. 

ये भी पढ़ेंः रतलाम रेल मंडल में ब्‍लॉक की वजह से प्रभावित होंगी यह ट्रेनें, दोहरीकरण हुआ शुरू

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore patna special train

Trending news

Bilaspur News
नहीं थम रहा बम थ्रेट का सिलसिला...छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
Mohan Yadav
भोपाल से शुरू हुई नई ट्रेनें, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी; देखें टाइम टेबल
mp shivpuri news
युवती ने युवक पर ताबड़तोड़ बरसाए चप्पल, थप्पड़ से लाल किए गाल; भीड़ देखती रही तमाशा
mp news
दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है...दूल्हे की जादुई आवाज ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
bhopal news
किराए की थार ने गोवा में मचाया कहर, i20 को मारी भयानक टक्कर, भोपाल के बुजुर्ग की मौत
Baba Mahakal
अब घर बैठे डाक विभाग से मंगाएं महाकाल और ओंकारेश्‍वर का प्रसाद, नई सेवा हुई शुरू
chhatarpur news hindi
"जब मेरा ब्याह होगा... बढ़ाऊंगा हिंदुओं की आबादी" धीरेंद्र शास्त्री के बयान से तहलका!
mp news
एक प्रेमिका, दो प्रेमी और खूनी खेल, युवती ने आशिक के साथ मिलकर युवक की हत्या
ujjain news
उज्जैन में 1.31 करोड़ के नोटों से सजे भोलेनाथ, अब तक की सबसे शानदार सजावट!
mp news
अमरीन-आफरीन का लव जिहाद और सेक्स रैकेट का खेल, हिंदू युवतियों को बनाती थीं निशाना