MP को मिली एक और स्पेशल ट्रेन, महू-इंदौर से पटना के लिए चलेगी गाड़ी, बुकिंग शुरू

Holi Special Train: होली के मौके पर मध्य प्रदेश को एक और स्पेशल ट्रेन की सौगात मिली है. यह ट्रेन महू-इंदौर से पटना के बीच चलेगी. ऐसे में मध्य प्रदेश से बिहार जाने वाले यात्रियों को भी आसानी होगी. होली के मौके पर भारतीय रेल ने विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है, ऐसे में इंदौर और पटना के बीच भी अब 26 फरवरी से यह स्पेशल ट्रेन चलेगी. इंदौर से बड़ी संख्या में होली के मौके पर यात्री बिहार की तरफ जाते हैं, ऐसे में इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को आसानी होगी. ट्रेन की बुकिंग भी रेलवे की तरफ से शुरू हो चुकी है.

इंदौर-पटना ट्रेन शेड्यूल

भारतीय रेलवे इंदौर और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. जहां ट्रेन संख्या 09343/09344 महू-पटना स्पेशल ट्रेन 26 फरवरी से 26 मार्च तक संचालित की जाएगी. यह ट्रेन हर गुरुवार को शाम 6 बजे महू से चलेगी और शाम को 6 बजकर 30 मिनट पर इंदौर पहुंचेगी. यहां से ट्रेन चलेगी और अगले दिन शुक्रवार शाम को 6 बजकर 30 मिनट पर पटना स्टेशन पहुंचेगी. वहीं वापसी में शुक्रवार को ही यह ट्रेन रात 9 बजकर 30 मिनट पर चलेगी और अगले दिन शनिवार को सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर इंदौर स्टेशन पर आएगी.

एमपी के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

इंदौर से पटना के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन महू से चलकर इंदौर, फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज, उज्जैन, मक्सी, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, सागर , कटनी मुड़वारा, सतना तक रुकेगी. इससे आगे मानिकपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बिहार में बक्सर, आरा और दानापुर में स्टॉपेज होगा. ऐसे में इन स्टेशनों से भी यात्री ट्रेन को पकड़ सकते हैं.

ट्रेन में यात्रियों के लिए सभी तरह के कोच उपलब्ध रहेंगे. एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच रहेंगे. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि होली के मौके पर ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, ताकि यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी हो सकेगी. समय से पहले टिकट बुकिंग की सलाह दी गई है. वहीं इससे पहल इंदौर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच भी ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है.

