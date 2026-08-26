/इंदौर में तेज रफ्तार कार ने एक के बाद एक 5 गाड़ियों को रौंदा, घायलों को 200 फीट तक घसीटा, बुजुर्ग को आईं गंभीर चोटें

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मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित राऊ इलाके में रफ्तार के कहर का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने एक के बाद एक पांच गाड़ियों को टक्कर मार दी. चश्मदीदों के मुताबिक, बेकाबू कार ने चार दो-पहिया वाहनों और एक ट्रैक्टर को इतनी जोर से टक्कर मारी कि आस-पास के लोग घबरा गए. इस गंभीर हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें से एक बुज़ुर्ग को गंभीर चोटें आईं है. एम्बुलेंस न मिलने पर पुलिस ने घायलों को FRV (फ़र्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल) से एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया.
घायलों को 200 फीट तक घसीटा
इस घटना की सबसे विचलित करने वाली बात यह थी कि टक्कर के बाद इनोवा चालक रुका नहीं और घायल पीड़ितों को लगभग 200 फीट तक घसीटता ले गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध न होने के कारण, पुलिस ने अपनी फास्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (FRV) का इस्तेमाल करके सभी घायलों को इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त इनोवा कार को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कानूनी जांच शुरू कर दी है.
हादसे में बुजुर्ग को आईं गंभीर चोटें
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इनोवा लगभग 80 से 90 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही थी. ड्राइवर ने पहले एक एक्टिवा और फिर एक के बाद एक तीन मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मारी. इसके बाद कार सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर पूरी तरह दूसरी तरफ पलट गया. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई. एसीपी के अनुसार हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
इंदौर से दूसरी खबर
दूसरी ओर, इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने भारी हंगामा किया. नाराज परिजनों ने ICU में हंगामा मचाया. हालात बिगड़ने पर बचने के लिए स्टाफ के छिपने की बात सामने आई है. वहीं अस्पताल के गार्ड और दूसरे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को संभाला और मामले की जांच शुरू की.
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