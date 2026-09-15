इंदौर में गणेश जुलूस के बाद चाकूबाजी, दो युवकों पर हमला; एक की मौत, दूसरा अस्पतला में भर्ती

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मध्य प्रदेश के इंदौर में गणेश उत्सव जुलूस के दौरान हुए विवाद के बाद चाकूबाजी की एक गंभीर घटना सामने आई है. यहां आजाद नगर पुलिस स्टेशन इलाके में अलकापुरी कॉलोनी के पास दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया. इस अचानक हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. मृतक की पहचान कृष्णा के रुप में हुई है. घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलने पर आजाद नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
गणेश जुलूस के बाद चाकूबाजी
पुलिस के मुताबिक, गणेश उत्सव के जुलूस के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद चाकू मारने की घटना हुई. हालांकि, झगड़े की असल वजह और हमले में शामिल लोगों की भूमिका का पता पुलिस की जांच के बाद ही चलेगा. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ घटना से जुड़ी अन्य बातों की भी जांच की जा रही है. गणेश उत्सव के दौरान हुई इस हिंसक घटना के बाद पुलिस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्क है.
आजाद नगर में गणेश जुलूस में शामिल होने आए थे
जानकारी के अनुसार, दोनों नाबालिग तेजाजी नगर से आजाद नगर में गणेश जुलूस में शामिल होने आए थे. वहां एक साथ 9 से ज्यादा डीजे गाड़ियां निकल रही थीं. दोनों डीजे की गाड़ी के पीछे नाच रहे थे. इसी दौरान उनका झगड़ा हो गया. झगड़ा बढ़ने पर आरोपी ने छाती पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह वहीं गिर गया.
मातम में बदलीं खुशियां
गणेश उत्सव जैसे शुभ त्योहार के दौरान इंदौर में ऐसी हिंसक और खूनी घटना का होना बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है. भक्ति और उल्लास के माहौल में एक मामूली विवाद का इतनी बड़ी हिंसा में बदल जाना, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं में बढ़ती अशांति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. त्योहार की खुशियों के बीच एक बेगुनाह की जान जाना और दूसरे व्यक्ति का अस्पताल में ज़िंदगी के लिए संघर्ष करना पूरे समुदाय के लिए एक गहरा आघात है. प्रशासन को दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि त्योहारों की पवित्रता बनी रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
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