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इंदौर में गणेश जुलूस के बाद चाकूबाजी, दो युवकों पर हमला; एक की मौत, दूसरा अस्पतला में भर्ती

Indore News: इंदौर में गणेश उत्सव के जुलूस के दौरान दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया. हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

Written ByYatnesh SenEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 15, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:59 PM IST
इंदौर में गणेश जुलूस के बाद चाकूबाजी, दो युवकों पर हमला; एक की मौत, दूसरा अस्पतला में भर्ती

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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