इंदौर में गणेश जुलूस के बाद चाकूबाजी, दो युवकों पर हमला; एक की मौत, दूसरा अस्पतला में भर्ती

मातम में बदलीं खुशियां

गणेश उत्सव जैसे शुभ त्योहार के दौरान इंदौर में ऐसी हिंसक और खूनी घटना का होना बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है. भक्ति और उल्लास के माहौल में एक मामूली विवाद का इतनी बड़ी हिंसा में बदल जाना, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं में बढ़ती अशांति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. त्योहार की खुशियों के बीच एक बेगुनाह की जान जाना और दूसरे व्यक्ति का अस्पताल में ज़िंदगी के लिए संघर्ष करना पूरे समुदाय के लिए एक गहरा आघात है. प्रशासन को दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि त्योहारों की पवित्रता बनी रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.