एमपी में स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी के साथ गैंगरेप,  MD ड्रग्स पिलाकर दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म

Indore Kabaddi Player Rape Case: इंदौर में कबड्डी की स्टेट लेवल खिलाड़ी के साथ एमडी का नशा कर दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. लसूडिया पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:56 PM IST
MP State Level Kabaddi Player Rape Case: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से पूरे देश को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, इंदौर में कबड्डी की स्टेट लेवल महिला खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म किया गया. इस घटना के बाद से पूरे शहर के लोगों में खून खौल रहा है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक युवक और उसके साथियों ने उसे एमडी नशा देकर न केवल शारीरिक शोषण किया, बल्कि यह घिनौनी वारदात उसके चार साल के मासूम बच्चे के सामने अंजाम दिया है. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने पुलिस के सामने दिए बयान में एक मुस्लिम युवक एजाज खान नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने बताया कि एजाज खान के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. इसी दौरान आरोपी ऐजाज और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे नशीला पदार्थ पिलाया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई. वहीं पीड़िता ने आगे बताया कि बेहोशी की हालात का फायदा उठाकर आरोपियों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं मेरे चार साल के बच्चे की आंखों के सामने हुआ है. 

आरोपियों पर केस दर्ज
आगे पीड़िता ने बताया कि वह प्रदेश स्तर पर कबड्डी की खिलाड़ी रह चुकी है. उसका चयन राष्ट्रीय स्तर भी हुआ था. खेल में आगे बढ़ने का सपना देख रही पीड़िता का करियर दांव पर लग गया, जब मेरे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी. इसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते कबड्डी को छोड़ दिया. आगे बताया कि इसी दौरान से मेरी जिंदगी में बड़ा उतार चढ़ाव आया है. वहीं इस घटना से आहत होकर हिंदू संगठनों के लोगों के साथ इंदौर के लसूडिया थाना पहुंची, जहां पर पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. 

हर एंगल से जांच जारी
हालांकि, यह मामला खजराना थाना के अंतर्गत आता है. इस लिए केस को आगे की जांच के लिए खजराना थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है. इस मामले को लेकर लसूड़िया थाना प्रभारी तारेस सोनी का कहना है कि पीड़िता की शिकायत तत्काल कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि पीड़ित के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं. जीरो पर मामला दर्ज कर जांच के लिए संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है. वहीं मामले की हर ऐंगल से जांच भी की जा रही है. 

रिपोर्टः यत्नेश सैन, इंदौर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

