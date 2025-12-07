STF ने किया बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा! इंदौर में इन शिक्षकों पर मंडरा रहा संकट; कभी भी जा सकती है नौकरी

fake teachers in indore: इंदौर में फर्जी शिक्षकों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां डिप्लोमा इन एजुकेशन की फर्जी अंकसूची के साथ जिले में लगभग 80 शिक्षक काम कर रहे थे. एसटीएफ की जांच के बाद सामने आया कि ये फर्जीवाड़ा लगभग 20 साल से चालू था. इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए ऐसा गिरोह सक्रिय था जो नकली रिजल्ट के साथ पक्की नौकरी दिलाने का काम करता था.

क्या है पूरा मामला

इंदौर और सांवेर की स्कूलों में फर्जी अंकसूची की मदद से नौकरी पाने वाले शिक्षकों का पर्दाफाश हुआ है. ऐसे शिक्षक नकली अंकसूची की मदद से कई दशकों से आराम की सैलरी उठा रहे थे. 80 शिक्षकों में से ऐसे 20 शिक्षक इंदौर और सांवेर में कार्यरत बताए जा रहे हैं.

कैसे चलता था पूरा प्रोसेस

एसटीएफ की जांच के बाद पता चला कि पंचायतों के जरिए फर्जी अंकसूची से संविदा शिक्षक के रूप में इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई. 3 साल बाद इन फर्जी शिक्षकों का संविलयन शिक्षा विभाग में किया जाता रहा, जिसके बाद वे स्थायी शिक्षक बन गए. इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में अफ़सरों की बड़ी लापरवाही और अनदेखी सामने आई है.

मामले को दबाने की कोशिश

शिकायतकर्ता, गौरीशंकर राजपूत का कहना है कि 130 फर्जी शिक्षकों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 80 नाम इंदौर और सांवेर में पदस्थ हैं. 20 की जानकारी दे दी गई थी. बचे हुए 60 शिक्षकों के दस्तावेज़ जुटाने के बाद जल्द ही इनकी भी जानकारी एसटीएफ को सौंप देंगे. 6 महीने से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है. मामले को अब हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी है.