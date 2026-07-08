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भूख लगी तो बीच रास्ते रोक दी ट्रेन...समोसा और हरी चटनी लेने उतरा लोको पायलट! लोगों ने कहा- यह कोई पहली बार नहीं है

Indore News: इंदौर में एक बहुत ही अजीब घटना सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोको पायलट ने समोसे खाने के लिए ट्रेन को रोका. यह घटना इंदौर और महू के बीच चलने वाली DEMU ट्रेन की है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 08, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:44 AM IST
भूख लगी तो बीच रास्ते रोक दी ट्रेन...समोसा और हरी चटनी लेने उतरा लोको पायलट! लोगों ने कहा- यह कोई पहली बार नहीं है
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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