/भूख लगी तो बीच रास्ते रोक दी ट्रेन...समोसा और हरी चटनी लेने उतरा लोको पायलट! लोगों ने कहा- यह कोई पहली बार नहीं है

रेलवे ने क्या कहा?

रेलवे PRO ने एक बयान जारी कर बताया कि सीनियर अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त विभागीय जांच चल रही है. उन्होंने आगे बताया कि वीडियो सोशल मीडिया के जरिए मिला था. हालांकि वे फुटेज की निश्चित रूप से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि यह उनके डिवीजन से ही आया है. इसलिए वीडियो को संबंधित विभाग को मामले की जांच करने के निर्देश के साथ भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि वे पता लगाएंगे कि ट्रेन क्यों रुकी थी. सिग्नल की वजह से या किसी और कारण से.