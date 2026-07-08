/भूख लगी तो बीच रास्ते रोक दी ट्रेन...समोसा और हरी चटनी लेने उतरा लोको पायलट! लोगों ने कहा- यह कोई पहली बार नहीं है

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मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बेहद अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक लोको पायलट ने सिर्फ समोसे खरीदने के लिए ट्रेन रोक दी. जी हां बिना किसी हिचकिचाहट उसने ट्रेन को ट्रैक पर ही रोका और सीधे दुकान तक चला गया. इस दौरान ट्रेन में सवार यात्री उसके लौटने का इंतजार करते रहे. समोसे की दुकान के पास मौजूद लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए.
समोसे के लिए रोक दी ट्रेन!
यह पूरी घटना इंदौर के रंगवासा क्षेत्र की बताई जा रही है. जहां इंदौर और महू के बीच चलने वाली DEMU ट्रेन के लोको पायलट पर आरोप है कि उसने सिर्फ समोसे खाने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चलती ट्रेन को बीच रास्ते में रोक दिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि लोको पायलट की रोज की आदत बन गई थी. समोसे खरीदने की इस आदत के कारण ट्रेन हर दिन तय समय से 10 मिनट देरी से चलती थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी.
वीडियो हुआ वायरल
स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रेन रुकी हुई है और रेलवे का एक कर्मचारी समोसे का पैकेट लेकर उसमें चढ़ता है. इसके तुरंत बाद ट्रेन चल पड़ती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस घटना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है.
રસ્તા પર જતા જતા કોઈ ચા. સમોસા ની દુકાન દેખાય તો લોકો સ્કૂટર રોકીને ખાય, ગાડી રોકીને ખાય,
પણ આપણી @RailMinIndia ના લોકો પાયલોટ એ તો આખી ને આખી ટ્રેન જ રોકી દીધી સમોસા પાર્સલ કરાવવા માટે...!!!
ગજબ દેશ છે મારો...!!! pic.twitter.com/13DTuXgd8Z
— Ahmedabad matters (@AmdavadMatters) July 8, 2026
रेलवे ने क्या कहा?
रेलवे PRO ने एक बयान जारी कर बताया कि सीनियर अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त विभागीय जांच चल रही है. उन्होंने आगे बताया कि वीडियो सोशल मीडिया के जरिए मिला था. हालांकि वे फुटेज की निश्चित रूप से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि यह उनके डिवीजन से ही आया है. इसलिए वीडियो को संबंधित विभाग को मामले की जांच करने के निर्देश के साथ भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि वे पता लगाएंगे कि ट्रेन क्यों रुकी थी. सिग्नल की वजह से या किसी और कारण से.
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