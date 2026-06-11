इंदौर और मालवा में मानसून की उल्टी गिनती शुरू, 12 जून ने बदलेगा मौसम, इस दिन होगी मानसून की एंट्री

राज्य चुनें
Indore Weather Update-इंदौर शहर और मालवा क्षेत्र में मानसून की दस्तक अब ज्यादा दूर नहीं है. मौसम विभाग और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. प्री-मानसून गतिविधियों के चलते 12 जून से इंदौर सहित मालवांचल के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है. वहीं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 18 से 20 जून के बीच इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में मानसून की औपचारिक एंट्री होने के संकेत मिल रहे हैं.
तेजी से आगे बढ़ रहा मानसून
इंदौर शासकीय कृषि महाविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. आनंद हर्षाना ने बताया कि इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में सामान्य समय से लगभग 3 से 4 दिन की देरी से पहुंचा था, लेकिन इसके बाद मानसून की गति में तेजी देखने को मिली है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिल रही अनुकूल परिस्थितियों के कारण मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है. यदि यही स्थिति बनी रहती है तो अगले आठ से दस दिनों के भीतर मालवा क्षेत्र में मानसून पहुंच सकता है.
दिन और रात का तापमान सामान्य
उन्होंने बताया कि इंदौर में 5 जून को हुई प्री-मानसून बारिश के बाद से वातावरण में नमी बढ़ गई है. इसी वजह से शहर में पिछले कुछ दिनों से उमस महसूस की जा रही है. हालांकि, दिन और रात का तापमान अभी सामान्य स्तर के आसपास बना हुआ है. वर्तमान में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है.
हल्की बारिश के कारण बढ़ी नमी
डॉ. हर्षाना के अनुसार पिछले तीन-चार दिनों में इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर हुई हल्की बारिश ने वातावरण में नमी बढ़ा दी है. इसके चलते लोगों को गर्मी के साथ उमस का भी सामना करना पड़ रहा है. रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है.
फिर बदलेगा मौसम, जल्द होगी मानसून की एंट्री
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 12 जून के आसपास बनने वाली मौसमी गतिविधियों के कारण इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम और मालवा के अन्य जिलों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. प्री-मानसून की यह गतिविधियां मानसून के आगमन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेंगी. फिलहाल इंदौरवासियों को अगले दो दिनों तक गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव के संकेत हैं. यदि अनुमान सही साबित होते हैं तो जून के तीसरे सप्ताह की शुरुआत तक इंदौर और मालवा क्षेत्र में मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मानसून की एंट्री के साथ ही क्षेत्र में नियमित बारिश का दौर भी शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!