इंदौर और मालवा में मानसून की उल्टी गिनती शुरू, 12 जून ने बदलेगा मौसम, इस दिन होगी मानसून की एंट्री

फिर बदलेगा मौसम, जल्द होगी मानसून की एंट्री

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 12 जून के आसपास बनने वाली मौसमी गतिविधियों के कारण इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम और मालवा के अन्य जिलों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. प्री-मानसून की यह गतिविधियां मानसून के आगमन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेंगी. फिलहाल इंदौरवासियों को अगले दो दिनों तक गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव के संकेत हैं. यदि अनुमान सही साबित होते हैं तो जून के तीसरे सप्ताह की शुरुआत तक इंदौर और मालवा क्षेत्र में मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मानसून की एंट्री के साथ ही क्षेत्र में नियमित बारिश का दौर भी शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.