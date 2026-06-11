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इंदौर और मालवा में मानसून की उल्टी गिनती शुरू, 12 जून ने बदलेगा मौसम, इस दिन होगी मानसून की एंट्री

Indore News-इंदौर और मालवा क्षेत्र में जल्द ही मानसून की एंट्री होने वाली है. 12 जून से इंदौर सहित मालवांचल के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है. 18 से 20 जून के बीच मानसून एंट्री कर सकता है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 11, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:27 PM IST
इंदौर और मालवा में मानसून की उल्टी गिनती शुरू, 12 जून ने बदलेगा मौसम, इस दिन होगी मानसून की एंट्री

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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