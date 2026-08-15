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एक ने कारगिल में संभाला मोर्चा, दूसरा बना NSG का ब्लैक कैट कमांडो, दो वीरों की कहानी उन्हीं की जुबानी

Independence Day: पूरे देश में आजादी के जश्न में डूबा हुआ है. हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है. हर कोने पर तिरंगा भी फहराया गया है. इस खास मौके पर आपको देश के उन वीर योद्धाओं की कहानी बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर के हिस्सा रहे हैं.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Aug 15, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:19 PM IST
एक ने कारगिल में संभाला मोर्चा, दूसरा बना NSG का ब्लैक कैट कमांडो, दो वीरों की कहानी उन्हीं की जुबानी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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