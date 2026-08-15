एक ने कारगिल में संभाला मोर्चा, दूसरा बना NSG का ब्लैक कैट कमांडो, दो वीरों की कहानी उन्हीं की जुबानी

रिटायर्ड फौजी विमल वर्मा ने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेकर देश की सेवा की. उन्होंने बताया कि 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का दिन होता है. उन्होंने कहा कि जब कारगिल युद्ध हुआ, तब उनका बेस कैंप त्रिपुरा में था और वे आर्टिलरी में थे. उनकी पूरी बटालियन को कारगिल के लिए मूव किया गया था. उन्होंने आगे कहा कि बचपन से ही उनके मन में सेना में जाने और देश सेवा करने का जुनून था. साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे करीब छह-सात साल के थे. उस समय गांव में टीवी और मोबाइल नहीं हुआ करते थे. लोग ट्रांजिस्टर पर आकाशवाणी के समाचार सुनने के लिए एक जगह इकट्ठा होते थे. जब भारत की जीत की खबर आती थी तो पूरा गांव खुशी से झूम उठता था. उसी समय उन्होंने मन में प्रण लिया था कि वे भी बड़े होकर फौज में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे. उन्होंने बताया कि गरीबी का दौर था, लेकिन देश सेवा की भावना सबसे ऊपर थी. उन्होंने मेहनत की और महज 14 साल की उम्र में अपनी सर्विस ज्वाइन की.