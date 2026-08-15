एक ने कारगिल में संभाला मोर्चा, दूसरा बना NSG का ब्लैक कैट कमांडो, दो वीरों की कहानी उन्हीं की जुबानी

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पूरा देश आज आजादी का महापर्व मना रहा है. इस खास मौके पर हम आपको दो ऐसे वीर योद्धाओं की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश सेवा के लिए हमेशा खड़े रहे हैं. इनमें एक कारगिल युद्ध में अपनी सेवाएं देने वाले रिटायर्ड फौजी विमल वर्मा और दूसरे NSG के ब्लैक कैट कमांडो रहे सांवरा जाट हैं. दोनों ने देश सेवा के दौरान अपने अनुभव, संघर्ष और उन पलों को साझा किया, जिन्हें वे आज भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं. आइए आपको हम दोनों वीर सपूतों की कहानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं.
रिटायर्ड फौजी विमल वर्मा ने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेकर देश की सेवा की. उन्होंने बताया कि 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का दिन होता है. उन्होंने कहा कि जब कारगिल युद्ध हुआ, तब उनका बेस कैंप त्रिपुरा में था और वे आर्टिलरी में थे. उनकी पूरी बटालियन को कारगिल के लिए मूव किया गया था. उन्होंने आगे कहा कि बचपन से ही उनके मन में सेना में जाने और देश सेवा करने का जुनून था. साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे करीब छह-सात साल के थे. उस समय गांव में टीवी और मोबाइल नहीं हुआ करते थे. लोग ट्रांजिस्टर पर आकाशवाणी के समाचार सुनने के लिए एक जगह इकट्ठा होते थे. जब भारत की जीत की खबर आती थी तो पूरा गांव खुशी से झूम उठता था. उसी समय उन्होंने मन में प्रण लिया था कि वे भी बड़े होकर फौज में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे. उन्होंने बताया कि गरीबी का दौर था, लेकिन देश सेवा की भावना सबसे ऊपर थी. उन्होंने मेहनत की और महज 14 साल की उम्र में अपनी सर्विस ज्वाइन की.
कारगिल युद्ध को याद करते हुए विमल वर्मा
रिटा. फौजी विमल वर्मा बताते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान उनकी यूनिट करीब पांच किलोमीटर की दूरी से तोपों के जरिए कार्रवाई करती थी. उस समय सामने क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी बाद में मिलती थी, लेकिन देश के लिए युद्ध लड़ने का जुनून अलग था. उन्होंने कहा कि उस समय कई लोग मारे गए, लेकिन सैनिकों के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य देश को विजय दिलाना था. भारत विजयी हुआ और आज भी उन्हें गर्व है कि उन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया. विमल वर्मा का कहना है कि उस समय उन्हें युद्ध लड़ने का जितना मौका मिलने की उम्मीद थी, उतना नहीं मिल पाया, लेकिन देश के लिए जरूरत पड़ने पर आज भी जाने का उनका जज्बा कायम है. उन्होंने यह भी बताया कि आज भारतीय सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है. आधुनिक हथियार और बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं. उनका कहना है कि आज की लड़ाई का तरीका काफी बदल चुका है. भारतीय सेना के जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं.
देश सेवा का सबसे ज्यादा जुनून था
NSG ब्लैक कैट कमांडो सांवरा जाट ने बताया कि, मैं सर्वप्रथम जन्म देने वाली मां और पालन करने वाली भारत माता के चरणों को नमन करता हूं, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए स्वर्ग से प्यारी हैं. मुझे देश सेवा का सबसे ज्यादा जुनून था. जब मैं पढ़ाई करता था और कोई पूछता था कि आप क्या करोगे, क्या बनना है आपको, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है. मुझे देश सेवा करनी है. मुझे देश के लिए कुछ करना है और कुछ करने का मौका मिले.
ब्लैक कमांडो बनने का जुनून आया
ब्लैक कैट कमांडो का कहना है कि वे घर में अकेले थे और उनका कोई भाई नहीं था. गांव में लोग कहते थे कि बाहर नहीं जाना है, लेकिन वे घरवालों से छिपकर रनिंग करने जाते थे. उनके गांव के पास चंबल नदी थी और उन्हें स्विमिंग का भी शौक था. नदी पार करने से उनकी सांस की क्षमता बढ़ी और रनिंग से उन्हें जुनून और जोश मिलता था. सांवरा जाट ने बताया कि 2008 में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था. टीवी पर उन्होंने NSG के ब्लैक कमांडो को ऑपरेशन करते देखा. उसी समय उनके मन में ब्लैक कमांडो बनने का जुनून पैदा हुआ. इसके लिए पहले इंडियन आर्मी में जाना जरूरी था. उन्होंने पूरी लगन और मेहनत से तैयारी शुरू की और जनवरी 2009 में इंडियन आर्मी की 15 गार्ड्स इन्फैंट्री में भर्ती हुए.
साल 2019 में सबसे बड़ा सपना पूरा
सांवरा जाट ने आगे बताया कि इसके बाद 2014 से 2016 तक उन्होंने 21 RR में कुपवाड़ा के पास हंडवाड़ा में सेवा दी. साल 2019 में उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और उन्हें ब्लैक कमांडो बनने का सौभाग्य मिला. उन्होंने बताया कि सेना में रहते हुए उन्होंने कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया. साल 2019 में ऑपरेशन जाफरान के दौरान श्रीगंगानगर के हिंदूमल बीओपी से उन्हें मोर्चा मिला था. वहीं से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए बेहद खास रहा. इसको लेकर कहा कि उस समय वे छुट्टी पर घर आए हुए थे. इसी दौरान उन्हें वापस ड्यूटी पर बुलाया गया. उनके लिए यह गर्व का क्षण था कि देश को उनकी जरूरत थी.
घर का गम छोड़कर वापस गए ड्यूटी
ब्लैक कैट कमांडो सांवरा जाट ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए जब उन्हें वापस जाना पड़ा, तब उनकी पत्नी और मां ने उन्हें हंसते-हंसते देश सेवा के लिए रवाना किया. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा, 'आप जाओ, घर पर मैं हूं. माता का मैं ध्यान रखूंगी.' उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से करीब एक महीने पहले ही उनके पिता का निधन हुआ था. ऐसे समय में घर का गम छोड़कर वापस ड्यूटी पर जाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी. ट्रेन से जाते समय उनकी यूनिट से लगातार फोन आ रहे थे कि वे कब तक पहुंचेंगे. ट्रेन लेट हो गई थी, लेकिन उन्हें रात 11 बजे आगे मूव करना था. उन्होंने कहा कि एक सैनिक का सपना होता है कि वह सीमा पर जाए और देश के लिए कुछ करे. जब उन्हें वापस ड्यूटी पर जाने का मौका मिला तो घर के गम के बावजूद उनके अंदर एक अलग तरह की खुशी थी.
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