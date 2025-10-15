इंदौर के राजवाड़ा पर रेहड़ी-पटरी दुकानें लगाने वालों को खुशखबरी, दिवाली पर फायदा

Indore News: इंदौर में दीपावली की रौनक इस बार खास होने वाली है, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दीपावली से पहले शहर के राजावाड़ा में दुकान लगाने वाले रेहडी पटरी वालों के लिए खुशखबरी है. महापौर ने कहा कि 'स्वदेशी दीपावली' मनाएंगे और सभी को दुकाने लगाने का पूरा अधिकार होगा.

इंदौर महापौर का ऐलान

इंदौर महापौर ने कहा हर साल की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक बाजारों में स्थानीय व्यापारियों को पूरा सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है, महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजवाड़ा समेत उन सभी स्थानों पर जहां दीपावली के मौके पर वर्षों से दुकानें लगती आई हैं वहां किसी भी व्यापारी को रोका न जाए. क्योंकि पहले इस बात की जानकारी आई थी कि राजवाड़ा पर दुकानें नहीं लगेगी, लेकिन इन बातों का खंडन किया है.

महापौर का यह कदम न केवल छोटे व्यापारियों के लिए राहत की खबर है, बल्कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है. दीपावली पर मिट्टी के दीए, पारंपरिक सजावटी सामान, रंगोली, पूजा सामग्री और स्वदेशी उपहारों की मांग हर साल तेजी से बढ़ती है. ऐसे में स्थानीय विक्रेताओं को खुलकर व्यापार करने का मौका मिलने से बाजारों में उत्सव का माहौल और भी जीवंत होगा.

रेहड़ी-पटरी वालों ने किया स्वागत

इंदौर में रेहड़ी-पटरी दुकान लगाने वाले लोगों ने महापौर के निर्णय का स्वागत किया है. उनका कहना है कि इस पहल से न केवल उनका व्यवसाय बढ़ेगा बल्कि लोगों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की भावना भी मजबूत होगी. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सभी दुकानदारों को पहले की तरह की व्यवस्थाएं रहेगी.

