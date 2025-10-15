Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2962834
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर के राजवाड़ा पर रेहड़ी-पटरी दुकानें लगाने वालों को खुशखबरी, दिवाली पर फायदा

Indore Street Vendors Shop: इंदौर के राजवाड़ा में रेहडी पटरी की दुकानें लगती रहेगी, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खुद वीडियो जारी करके इसका ऐलान किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर राजवाड़ा में लगेगी रेहड़ी पटरी की दुकानें
इंदौर राजवाड़ा में लगेगी रेहड़ी पटरी की दुकानें

Indore News: इंदौर में दीपावली की रौनक इस बार खास होने वाली है, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दीपावली से पहले शहर के राजावाड़ा में दुकान लगाने वाले रेहडी पटरी वालों के लिए खुशखबरी है. महापौर ने कहा कि 'स्वदेशी दीपावली' मनाएंगे और सभी को दुकाने लगाने का पूरा अधिकार होगा. 

इंदौर महापौर का ऐलान 

इंदौर महापौर ने कहा हर साल की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक बाजारों में स्थानीय व्यापारियों को पूरा सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है, महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजवाड़ा समेत उन सभी स्थानों पर जहां दीपावली के मौके पर वर्षों से दुकानें लगती आई हैं वहां किसी भी व्यापारी को रोका न जाए. क्योंकि पहले इस बात की जानकारी आई थी कि राजवाड़ा पर दुकानें नहीं लगेगी, लेकिन इन बातों का खंडन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंदौर में जाम से बचें! बदलेगा ट्रैफिक प्लान, राजवाड़ा में गाड़ियों की नो-एंट्री
 
महापौर का यह कदम न केवल छोटे व्यापारियों के लिए राहत की खबर है, बल्कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है. दीपावली पर मिट्टी के दीए, पारंपरिक सजावटी सामान, रंगोली, पूजा सामग्री और स्वदेशी उपहारों की मांग हर साल तेजी से बढ़ती है. ऐसे में स्थानीय विक्रेताओं को खुलकर व्यापार करने का मौका मिलने से बाजारों में उत्सव का माहौल और भी जीवंत होगा. 

रेहड़ी-पटरी वालों ने किया स्वागत 

इंदौर में रेहड़ी-पटरी दुकान लगाने वाले लोगों ने महापौर के निर्णय का स्वागत किया है. उनका कहना है कि इस पहल से न केवल उनका व्यवसाय बढ़ेगा बल्कि लोगों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की भावना भी मजबूत होगी. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सभी दुकानदारों को पहले की तरह की व्यवस्थाएं रहेगी.

ये भी पढ़ेंः इंदौर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, धमाकों से इलाके में दहशत; 4 मंजिला इमारत जलकर खाक 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsindore street vendors shopindore rajwada

Trending news

mp news
'संस्कार के ठेकेदार' निकले निजता के चोर, कपड़े बदलते समय छात्राओं के बनाए वीडियो
chhattisgarh news
CG-PSC घोटाला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जताई कड़ी नाराजगी
Raman Singh
गरीबों का मुफ्त इलाज करने वाले डॉक्टर, ऐसे हुई राजनीति में एंट्री; फिर 15 साल रहे CM
MP Today Live
MP Today Live: ग्वालियर में लोकायुक्त का छापा; CM मोहन यादव आज जाएंगे ओरछा
gwalior news
ग्वालियर में स्कूल बंद, 4 हजार जवान तैनात, 36 जगह नाकाबंदी… कड़े पहरे में पूरा शहर
indore news
इंदौर में जाम से बचें! बदलेगा ट्रैफिक प्लान, राजवाड़ा में गाड़ियों की नो-एंट्री
Chhindwara News
डॉक्टर के लालच ने ली बच्चों की जान, सिर्फ 8 रुपये के लिए देता था जहरीला कफ सिरप
mp news
रहस्यमय ढंग से गायब हुआ बच्चा, चिंता में डूबा परिवार, पुलिस खंगाल रही शहर के CCTV
mp news
कलेक्टर के सामने आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने महिला को घसीटकर हटाया, Video हुआ वायरल
mp news
तान्या मित्तल पर धोखाधड़ी का केस? इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत, गिरफ्तारी की मांग