दिवाली के दिन इंदौर के सुपर कॉरिडोर में हादसा, ट्रक की चपेट में आई महिला-बच्ची की मौत, पति की हालत गंभीर

Indore Accident News: इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित स्टेट टीसीएस चौराहे पर सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर एक ही परिवार के तीन लोग सवार थे. पति, पत्नी और उनकी छोटी बच्ची. हादसे में 48 वर्षीय महिला कोकिला बाई और उनकी 6 वर्षीय पोती मन्नू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक और पति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल व्यक्ति को तुरंत अरविंदो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग आक्रोशित हो गए. गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई कर दी और बाद में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. स्थानीय लोगों की मुख्य मांगों में चौराहों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और स्पीड कंट्रोल जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू करना शामिल है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे टाले जा सकें.

मदद का आश्वासन

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ट्रक चालक को हिरासत में लिया, जबकि ट्रक को भी जब्त कर लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों की मांगों को संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है, और प्रशासन ने मृतकों के परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः रोशन मिश्रा, इंदौर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!