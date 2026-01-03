Advertisement
चेतावनी, देरी और ब्लेम गेम… इंदौर में 2 साल से चल रहा खिलवाड़! दूषित पानी से मौत का जिम्मेदार कौन?

Indore News: भागीरथपुरा में दूषित पानी से दस लोगों की मौत के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्षद कमल वाघेला ने दो साल पहले ही पाइप बदलने के लिए खत लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 03, 2026, 08:27 AM IST
Bhagirathpura Indore News: मध्य प्रदेश का इंदौर जिसे लगातार भारत का सबसे साफ़ शहर माना जाता रहा है, इन दिनों दूषित पानी के संकट की वजह से सुर्खियों में है. इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नल के पानी से फैली बीमारी से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं. अब तक ये दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 294 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 93 को डिस्चार्ज कर दिया गया है. लगभग 201 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और 32 ICU में हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया है.

मध्य प्रदेश सरकार ने की बड़ी कार्रवाई
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटा दिया. भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना के बाद सरकार का यह पहला बड़ा कदम है. बता दें कि 29 दिसंबर से शहर में लोग बीमार पड़ रहे थे. यह कार्रवाई उसी दिन हुई जब इस घटना में मरने वालों की संख्या 68 साल की एक महिला की मौत के साथ बढ़कर 10 हो गई.

पाइप बदलने के लिए 2 साल पहले लिखा था पत्र
वहीं दूसरी ओर जांच में पता चला कि पाइपलाइन बदलने की फ़ाइल को जानबूझकर कई महीनों तक रोक कर रखा गया था. बीजेपी पार्षद कमल वाघेला का दावा है कि उन्होंने दो साल पहले शहर के नगर निगम को भागीरथपुरा में पानी की पाइपलाइन बदलने के लिए चिट्ठी लिखी थी. उनका आरोप है कि एक फ़ाइल बनाई गई थी, लेकिन उस पर महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. अब सवाल यह उठता है कि इन मौतों के लिए कौन ज़िम्मेदार है?

अब तक 10 लोगों की मौत 
हालांकि, राज्य सरकार ने शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट जमा करते समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बताया कि सिर्फ़ चार मौतें दर्ज की गई हैं. लेकिन इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि 'उन्हें भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैले बीमारी की वजह से 10 मौतों की जानकारी मिली है. स्वास्थ्य विभाग के डेटा के अनुसार, भागीरथपुरा में दूषित पानीसे चार लोगों की मौत हुई है.  हालांकि मुझे इस बीमारी से 10 मौतों की जानकारी मिली है'.  वहीं HC को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 294 मरीज़ भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 93 को डिस्चार्ज कर दिया गया है. लगभग 201 मरीज़ अभी भी भर्ती हैं, और 32 मरीज़ ICU में हैं.

