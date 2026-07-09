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सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टली, SC ने मेघालय सरकार से मांगे दस्तावेज

Sonam Raghuvanshi Hearing Adjourned: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोमन रघुवंशी की जमानक रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी. अब इस मामले मंगलवार को सुनवाई होगी.

Written ByPooja
Published: Jul 09, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:50 PM IST
सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टली, SC ने मेघालय सरकार से मांगे दस्तावेज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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