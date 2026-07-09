सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टली, SC ने मेघालय सरकार से मांगे दस्तावेज

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Sonam Raghuvanshi Hearing Adjourned: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोमन रघुवंशी की जमानक रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका टल गई है. अब इस मामले में अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेघायल सरकार को सोनम की गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह एक गंभीर मामला है. सोनम की गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे. गलती सिर्फ गलत धारा का जिक्र करने में हुई थी और इसी आधार पर सोनम को जमानत दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से कहा कि वह सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के समय दिएगए अरेस्ट मेमो और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां अदालत में दाखिल करें.
सॉलिसिटर जनरल ने दी दलील
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह एक गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार मौजूद थे, गिरफ्तारी प्रक्रिया में केवल संबंधित कानूनी धारा का उल्लेख करने में तकनीकी त्रुटि हुई थी और इसी आधार पर उसे जमानत मिल गई. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा, क्योंकि इसमें ऐसे मुद्दे शामिल हैं जिन पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है. कोर्ट ने पहले के दो फैसलों का जिक्र किया और कहा कि उसे यह तय करना होगा कि क्या उन फैसलों में टकराव की वजह से इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए. कोर्ट ने तुषार मेहता को लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया. तुषार मेहता ने जवाब दिया कि अभी जो मुद्दा है वह अलग है. उन्होंने बताया कि आधार पहले ही लिखित में दिए जा चुके हैं और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे यह देखना होगा कि बताए गए आधार कानूनी रूप से सही हैं या नहीं. अगर आधारों में कोई कमी पाई गई, तो जमानत का आदेश रद्द कर दिया जाएगा.
मेघायलय सरकार दायर की थी याचिका
मेघायलय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द करने की मांग की है. सरकार का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए जमानत पर पुनर्वितार किया जाना चाहिए. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आगे की सुनवाई करेगा.
सोनम ने खुद को बताया बेगुनाह
इससे पहले बुधवार को सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर खुद को बेगुनाह बताया और दावा किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. सोनम का कहना है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उसके खिलाफ पुलिस का पूरा सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है. इस केस में कोई प्रत्यक्ष सबूतउसके खिलाफ नहीं है. सोनम का कहना है कि ट्रायल के दौरान पुलिस को अदालत में आरोप साबित करने होंगे. केवल आरोप लगा देने से वो गुनाहगार नहीं हो जाती.
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