सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टली, SC ने मेघालय सरकार से मांगे दस्तावेज

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह एक गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार मौजूद थे, गिरफ्तारी प्रक्रिया में केवल संबंधित कानूनी धारा का उल्लेख करने में तकनीकी त्रुटि हुई थी और इसी आधार पर उसे जमानत मिल गई. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा, क्योंकि इसमें ऐसे मुद्दे शामिल हैं जिन पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है. कोर्ट ने पहले के दो फैसलों का जिक्र किया और कहा कि उसे यह तय करना होगा कि क्या उन फैसलों में टकराव की वजह से इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए. कोर्ट ने तुषार मेहता को लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया. तुषार मेहता ने जवाब दिया कि अभी जो मुद्दा है वह अलग है. उन्होंने बताया कि आधार पहले ही लिखित में दिए जा चुके हैं और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे यह देखना होगा कि बताए गए आधार कानूनी रूप से सही हैं या नहीं. अगर आधारों में कोई कमी पाई गई, तो जमानत का आदेश रद्द कर दिया जाएगा.