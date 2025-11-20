6वीं मंजिल से कूदकर महिला स्विमिंग कोच ने की आत्महत्या, 10 साल से लिव-इन रिलेशन में थी, पार्टनर हिरासत में

Swimming Coach Suicide in Indore-मध्यप्रदेश के इंदौर में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 33 वर्षीय स्विमिंग कोच निकिता कजरिया ने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. यह घटना राऊ क्षेत्र स्थित बायपास पर पलाश परिसर की बताई जा रही है. रात करीब 1 बजे स्थानीय लोगों ने सोसाइटी के नीचे एक महिला का शव पड़ा देखा. पहचान होने पर लोगों ने तुरंत राऊ पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर एसपी कृष्णा लालचंदानी और टीआई राज राठौर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई. बताया जा रहा है कि महिला 10 सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी.

असीम के साथ रहती थी महिला

पुलिस के अनुसार, मृतक निकिता करीब 10 सालों से असीम राजन नाम के युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. दोनों इसी फ्लैट में किराए पर रह रहे थे. प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने निकिता के लिव-इन पार्टनर असीम राजन को हिरासत में ले लिया है. आत्महत्या के कारणों की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने मामले को और संदिग्ध बना दिया है.

दोनों की हो चुकी थी शादी

घटना को लेकर डीसीपी कृष्णा लालचंदानी ने बताया कि निकिता और असीम दोनों की पहले शादी हो चुकी थी. दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपने-अपने पहले साथियों से अलग होकर लिव-इन में रहना शुरू कर दिया था. पुलिस को आशंका है कि बुधवार देर रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. सूत्रों के अनुसार, इस विवाद के बाद निकिता काफी गुस्से में थी और मानसिक रूप से विचलित दिख रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लैट में गैस सिलेंडर खुला मिला

मौके की जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई. पुलिस को फ्लैट में गैस सिलेंडर खुला मिला, जिससे अंदेशा है कि निकिता ने पहले खुद को आग लगाने की कोशिश भी की थी. हालांकि उसमें वह सफल नहीं हो पाई और इसके बाद बालकनी से छलांग लगा दी. पुलिस का मानना है कि यह घटना आवेश और तनाव क कारण हुई हो सकती है.

असीम ग्वालियर का रहने वाला

असीम राजन मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि झगड़े की असली वजह क्या थी और निकिता की मानसिक स्थिति को लेकर उसे क्या जानकारी थी. इसके साथ ही पुलिस निकिता के दोस्तों और परिवार से भी बातचीत कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या वह किसी तनाव, अवसाद या किसी अन्य परेशानी से गुजर रही थी. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

यह भी पढ़ें-सड़क हादसे ने बढ़ाया तनाव, घायल का हाल पूछते ही एसआई पर टूट पड़ी भीड़, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!