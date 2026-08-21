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MP में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, इंदौर में H1N1 से एक महिला की मौत, अस्पताल को नोटिस

Indore Swine Flu Death: इंदौर में H1N1 संक्रमण से उज्जैन की एक महिला की मौत हो गई है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि अस्पताल की तरफ से स्वाइन फ्लू के मरीज की सूचना नहीं दी है. इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Aug 21, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:35 PM IST
MP में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, इंदौर में H1N1 से एक महिला की मौत, अस्पताल को नोटिस
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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