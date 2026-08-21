MP में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, इंदौर में H1N1 से एक महिला की मौत, अस्पताल को नोटिस

Indore Health News: मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण से 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई है. इसके बाद से शहर में चिंता का विषय बना हुआ है. दरअसल, उज्जैन की रहने वाली महिला का इंदौर के एक निजी अस्पताल में अस्पताल में इलाज चल रहा था. बताया जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ और सर्दी-खांसी के बाद महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला की H1N1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. इलाज के दौरान 18 अगस्त को परिजन उन्हें डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज कराकर उज्जैन लेकर गए. जहां पर 19 अगस्त को उनकी मौत हो गई.