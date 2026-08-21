MP में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, इंदौर में H1N1 से एक महिला की मौत, अस्पताल को नोटिस

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Indore Health News: मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण से 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई है. इसके बाद से शहर में चिंता का विषय बना हुआ है. दरअसल, उज्जैन की रहने वाली महिला का इंदौर के एक निजी अस्पताल में अस्पताल में इलाज चल रहा था. बताया जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ और सर्दी-खांसी के बाद महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला की H1N1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. इलाज के दौरान 18 अगस्त को परिजन उन्हें डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज कराकर उज्जैन लेकर गए. जहां पर 19 अगस्त को उनकी मौत हो गई.
मामले में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हासानी का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से स्वास्थ्य विभाग को इस मामले की सूचना नहीं दी गई. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर समय पर सूचना दी जाती तो निर्धारित टेस्टिंग प्रोटोकॉल के तहत जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती थी. इसी मामले को लेकर निजी अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है.
3सदस्यीय टीम करेंगी जांच
वहीं, मामले में नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन की भी बात सामने आई है. स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. कमेटी अस्पताल के दस्तावेजों की जांच करेगी और यह देखा जाएगा कि महिला की मेडिकल स्थिति क्या थी और उन्हें किस तरह का उपचार दिया गया. स्वास्थ्य विभाग अब यह भी पता लगा रहा है कि महिला के संपर्क में कितने लोग आए थे, क्योंकि H1N1 संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है.
अस्पताल को नोटिस जारी
ऐसे में महिला के संपर्क में आए लोगों की जानकारी उज्जैन स्वास्थ्य विभाग से जुटाई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक निजी अस्पताल के स्टाफ की सुरक्षा भी प्राथमिकता में है और इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल को नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी है. तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
स्वाइन फ्लू के क्या लक्षण?
1. तेज बुखार आना या फिर ठंड लगना
2. सूखी खांसी और गले में खराश रहना
3. शरीर-मांसपेशियों में तेज दर्द रहना
4. सिरदर्द और कमजोरी रहना
5. नाक बहना या फिर नांक बंद होना
6. इसके अलावा, उल्टी-दस्त भी होना
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