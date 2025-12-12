सर्दियों में नई बीमारी की दस्तक! इंदौर में 50 से ज्यादा मरीज मिले, जानिए इसके लक्षण और बचाव

MY Hospital Facial Paralysis: मध्य प्रदेश के अंदर सर्दियों के दिनों में एक खतरनाक बीमारी का खतरा मंडराता जा रहा है. इस बीमारी से बच्चों और युवाओं पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि इस बीमारी से चेहरे पर पैरालिसिस यानि लकवा जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं. दरअसल, इस बीमारी का नाम बेल्स पाल्सी है. मिली जानकारी के मुताबिक, इंदौर के एमवाय अस्पताल में पिछले एक महीने में करीब 50 मरीज आधे चेहरे के लकवे यानी बेल्स पाल्सी के लक्षण लेकर पहुंचे हैं. इसके अलावा, रोजाना ओपीडी में 2-3 नए मरीज भी सामने आ रहे हैं.

इस बीमारी को लेकर एमवायएच के फिजियोथैरेपी विभाग के प्रभारी डॉ मनीष गोयल ने ZEE माडिया से बात की, तो उन्होंने बतायि कि वायरल इंफेक्शन या चेहरे की नस में सूजन के कारण चेहरे का आधा हिस्सा इस बीमारी से प्रभावित होता है. मुंह, कान टेढ़ी हो जाती है और प्रभावित आंख बंद करने में दिक्कत होती है. ये लक्षण 48-72 घंटे में साफ दिखने लगते हैं. समय पर इलाज शुरू हो जाए, तो 95% मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं.

कब फैलती है बीमारी?

वहीं डॉक्टर का कहना है कि बेल्स पाल्सी को बेस पल्सी के नाम से भी जाना जाता है. ये डोर मोटिवन वाला जिकर डिसऑर्डर होता है. और इसके अंदर जो मेन सिम्टम्स होते हैं. उसमें मुंह टेढ़ा होना, फेस की जो मांसपेशियां होती हैं, उनका पेन से होना, च्युइंग अच्छे से नहीं कर पाना, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है. उन्होंने कहा कि यह बीमारी सबसे ज्यादा सर्दियों के सीजन में फैलती है. वहीं एमवाय हॉस्पिटल के फेसियल डिपार्टमेंट में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 109 मरीज आए, जो काफी ज्यादा तादाद में थे. हमने उसमें पाया कि सबको फेशियल पल्सी हुआ है. इसका मुख्य कारण जो हुआ है, वो एक्सपोजर ऑफ मोर, विंटर सीजन जो है.

क्या है इसका इलाज ?

डॉक्टर ने बताया कि बेल्स पाल्सी बीमारी सबसे ज्यादा मेल्स में पाई जाती है. इसका फीमेल्स में थोड़ा कम असर होता है. उन्होंने इस बीमारी के इलाज के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसका सबसे अच्छा इलाज फियो थेरेपी है. एमवाय हॉस्पिटल में फियो थेरेपी की एक्सरसाइज कराने से और मशीन के इस्तेमाल करने से इसमें पूरा आराम मिल जाता है.

क्यों फैल रही बीमारी?

एमवाय हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने जी माडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बेल्स पाल्सी या फेशियल पालिसी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें चेहरे की सातवीं नस यानी फेशियल नर्व प्रभावित हो जाती है. इसके कई कारण हो सकते हैं. वायरल इंफेक्शन, अचानक ठंडी हवा लगना या अन्य मेडिकल कारण. हाल के दिनों में 20 से 40 वर्ष की उम्र के युवाओं में इसके मामलों में 30–40% बढ़ोतरी देखी गई है. अच्छी बात यह है कि यह बीमारी ठीक हो जाती है और अस्पताल का फिजियोथेरेपी विभाग नियमित थेरेपी देकर मरीजों को पहले जैसी हालत में लाने की कोशिश करता है.

इन बातों पर रखें ध्यान

आगे बताया कि पिछले एक से डेढ़ महीने में अस्पताल में फेशियल पालिसी के 70-80 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 40-50% ज्यादा हैं. इससे बचाव के लिए ध्यान रखें कि अचानक ठंडी हवा न लगे, कान का इंफेक्शन न हो, सर्दी-जुकाम से बचें और वायरल संक्रमण के समय सावधानी रखें. डायबिटीज, हाई बीपी और बुजुर्गों को खास ध्यान रखना चाहिए. तापमान में तेजी से बदलाव भी जोखिम बढ़ाता है, इसलिए बाहर निकलते समय हेलमेट, टोपी और गर्म कपड़े जरूर पहनें.

(रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर)

