Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर-मुंबई के बीच चलने वाली यह ट्रेन फिर हुई एक्सटेंड, अब 30 जनवरी तक चलाई जाएगी

Indore Mumbai Tejas Express: इंदौर से मुंबई के बीच चल रही एक ट्रेन को लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह ट्रेन अब 30 जनवरी तक चलाई जाएगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:07 PM IST
इंदौर-मुंबई ट्रेन हुई एक्सटेंड
इंदौर-मुंबई ट्रेन हुई एक्सटेंड

Tejas Express Extended: इंदौर से मुंबई के बीच चल रही एमपी की पहली सुपरफास्ट तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है. यह ट्रेन अब 30 जनवरी तक संचालित की जाएगी. बताया जा रहा है कि यात्रियों की मांग को देखते हुए यह ट्रेन फिर से आगे बढ़ा दी गई है. ऐसे अब यह ट्रेन अब पूरे 1 महीने और चलेगी. रेलवे की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग और जहां-जहां उसके स्टॉपेज थे, उसी हिसाब से संचालित की जाएगी. इसके अलावा ट्रेन की आगे की टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. 

तेजस का विस्तार 

इंदौर में तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार कर दिया गया है, विस्तारित फेरों की बुकिंग शुरू हो चुकी है. इससे इंदौर और मुंबई जाने वाले यात्रियों को आने वाले दिनों में अच्छा फायदा मिलेगा. रतलाम रेल मंडल की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी तक मुंबई सेंट्रल के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ट्रेन का संचालन होगा, जबकि वापसी में यह ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रवाना होगी. यानि हफ्ते में तीन यह ट्रेन तीन फेरे लगाएगी. ट्रेन जहां-जहां स्टॉपेज लेती थी, उसी हिसाब से स्टॉपेज लेकर चलेगी और ट्रेन का समय भी पहले की तरह ही निर्धारित रहेगा. 

तेजस एक्सप्रेस का किराया 

  • थर्ड एसी का किराया 1,805 रुपए रहेगा. 
  • सेकंड एसी का किराया 2,430 रुपए रहेगा. 
  • फस्ट एसी का किराया, 3800 रुपए रहेगा. 

इंदौर मुंबई का सफर 

दरअसल, बता दें कि इंदौर से मुंबई के बीच सबसे ज्यादा यात्री हर दिन दोनों तरफ से यात्रा करते हैं, ऐसे में यात्रियों की डिमांड लगातार इस दिशा में और ट्रेनों को चलाने की होती रही है. ऐसे में फिलहाल तेजस एक्सप्रेस को साल के पहले महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. हालांकि तेजस स्पेशल ट्रेन का किराया दुरंतो एक्सप्रेस और अवंतिका एक्सप्रेस  की तुलना में ज्यादा है, लेकिन यह ट्रेन भी बुकिंग के मामले में लगातार फुल चल रही है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

