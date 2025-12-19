Advertisement
इंदौर में 4.5, भोपाल में 5.4 डिग्री तापमान... छूट रही लोगों की कंपकंपी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Mp Weather Report: मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है. मालवा-निमाड़, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई शहरों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है. शहडोल जिले का कल्याणपुर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र बना हुआ है. वहीं घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:12 AM IST
इंदौर में 4.5, भोपाल में 5.4 डिग्री तापमान... छूट रही लोगों की कंपकंपी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Madhya Pradesh Weather Report: मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.खासतौर पर मालवा-निमाड़, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई शहरों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है. वहीं शहडोल जिले का कल्याणपुर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र बना रहा. साथ ही इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और शाजापुर में भी सर्दी ने तेज मार दिखाई. कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रभाव भी देखा गया.

मध्यप्रदेश में सर्दी सितम ढा रही है. कई शहरों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे पहुंच गया है. भोपाल में 5.4 डिग्री और इंदौर में 4.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गाया. ग्वालियर और जबलपुर में भी ठंडी का कहर जारी है. मंदसौर और शाजापुर सहित मालवा-निमाड़ के कई क्षेत्रों में भी लोग ठंड की मार झेल रहे हैं.

मालवा-निमाड़ में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान

वहीं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार तेज होता जा रहा है. सबसे ज्यादा ठंड मालवा-निमाड़, इंदौर और उज्जैन संभाग में देखने को मिला, जहां कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. 

ठंड से छूटी कंपकंपी

राजधानी भोपाल में  न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 4.5 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 9.3 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन में 7.3 डिग्री सेल्सियस और जबलपुर में 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कड़ाके की ठंड के चलते सुबह-शाम लोगों की कंपकंपी छूट रही है.

कल्याणपुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका 

वहीं शहडोल जिले का कल्याणपुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार मालवा-निमाड़ के इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और शाजापुर में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है.

घने कोहरे का अलर्ट जारी 

वहीं राजधानी भोपाल, रायसेन, इंदौर और शाजापुर सहित कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव भी देखने को मिला. अधिकतम तापमान की बात की जाए तो रीव संभाग के जिलों में यह सामान्य से 1.8 से 2.9 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है.

