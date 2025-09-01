इंदौर में बप्पा का अनोखा दरबार, गणेश पंडाल में लगे राजा मर्डर समेत अलग-अलग हत्याकांडों के पोस्टर
इंदौर में बप्पा का अनोखा दरबार, गणेश पंडाल में लगे राजा मर्डर समेत अलग-अलग हत्याकांडों के पोस्टर

Indore News: इंदौर के गणेश पंडाल में एक अनोखा संदेश छिपा है. यहां पारंपरिक सजावट की जगह हाल ही में हुई कुछ दुखद और हिंसक घटनाओं के पोस्टर लगाए गए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 01, 2025, 03:46 PM IST
इंदौर में बप्पा का अनोखा दरबार, गणेश पंडाल में लगे राजा मर्डर समेत अलग-अलग हत्याकांडों के पोस्टर

Ganesh pandal Indore: मध्यप्रदेश के इंदौर के नेहरू नगर रोड पर स्थित 'नगर चा राजा' गणेश पंडाल ने इस साल एक नई और अनूठी पहल की है. 25 युवाओं के एक समूह ने पंडाल को सजाने के लिए फूलों और रोशनी के बजाय हाल ही में हुए क्रूर और चर्चित अपराधों के मॉडलों और पोस्टरों का इस्तेमाल किया है. पंडाल में लगे इन पोस्टरों में श्रद्धा वाकर, राजा रघुवंशी और निर्भया जैसी घटनाओं को दर्शाया गया है. इन मॉडलों में 'खून' और भयावह दृश्य दिखाए गए हैं, जो शुरू में आने वाले श्रद्धालुओं को हैरान कर देते हैं.

इंदौर में बप्पा का अनोखा दरबार
दरअसल, नेहरू नगर रोड नं. 3 पर बने गणेश पंडाल में इस बार पारंपरिक सजावट के साथ-साथ सामाजिक और अपराध संबंधी गंभीर मुद्दों को भी उजागर किया गया है. 25 युवाओं के समूह ने इस पंडाल को इस तरह सजाया है कि यह न केवल धार्मिक उत्सव का केंद्र बने बल्कि समाज में व्याप्त हिंसा और अन्याय के प्रति लोगों की संवेदनशीलता भी बढ़ाए. पंडाल में राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसमें सोनम रघुवंशी आरोपी है, के साथ-साथ दिल्ली के निर्भया रेप और हत्या जैसे दर्दनाक मामलों के पोस्टर लगे हैं. श्रद्धा के 35 टुकड़ों को फ्रिज में दिखाने का भयानक सच भी पंडाल में मौजूद है.

 पंडाल में लगे राजा मर्डर समेत अलग-अलग हत्याकांडों के पोस्टर
पंडाल में पहला पोस्टर हाल ही में हुए राजा हत्याकांड का है. और मेरठ के नीला ड्रम में हुए सौरभ हत्याकांड को भी इसमें दिखाया गया है. इसके अलावा अन्य चर्चित हत्याकांडों के पोस्टर भी लगाए गए हैं.  पोस्टरों में खून के रंग और ग्राफिक्स श्रद्धालुओं को झकझोरते हैं, लेकिन संदेश स्पष्ट है कि ये सभी घटनाएँ समाज में फैली हिंसा की सच्चाई को दर्शाती हैं. यह पंडाल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक जागरूकता का एक प्रभावी माध्यम भी बन गया है.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

