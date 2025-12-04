Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3028810
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर एयरपोर्ट से फिर कैंसिल हुई 3 फ्लाइट, कल 18 हुई थी, रिफंड-रिबुकिंग का मिला ऑप्शन

Indore Three Flights Cancelled: इंदौर से गुरुवार को फिर तीन फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, इससे पहले बुधवार को भी 18 फ्लाइट कैंसिल हुई थी. जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर से फिर कैंसिल हुई तीन फ्लाइट
इंदौर से फिर कैंसिल हुई तीन फ्लाइट

Indore Airport: इंदौर एयरपोर्ट से चलने वाली तीन फ्लाइट गुरुवार को भी कैंसिल हुई हैं. जबकि तीन फ्लाइट लेट हुई हैं, जिससे एक बार फिर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. बुधवार को भी 18 फ्लाइट कैंसिल हुई थी जिससे यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ी थी, हालांकि रिफंड और रिबुकिंग का ऑप्शन यात्रियों को दिया गया है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल रही है. एयरपोर्ट पहुंच रहे यात्रियों को फ्लाइट निरस्त होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है. कल भी कई अहम रूटों पर फ्लाइट  कैंसिल हुई थी. 

ये प्लाइट हुई निरस्त 

  • इंदौर आने वाली फ्लाइट 6E5161 (मुंबई-इंदौर)
  • इंदौर से प्रस्थान करने वाली फ्लाइट 6E2053 (इंदौर-मुंबई)
  • 6E6551 (इंदौर-मुंबई)

ये भी पढे़ंः ये हैं MP के 5 सबसे पुराने रेलवे स्टेशन, यहां से भारत में हर जगह जाती हैं ट्रेनें

Add Zee News as a Preferred Source

 

कल भी यात्री हुए थे परेशान 

एयरलाइन प्रबंधन ने बताया कि ऑपरेशनल और तकनीकी दिक्कतों के कारण यह स्थिति बनी है. कल भी रद्द की गई उड़ानों में जयपुर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई और कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण रूट शामिल रहे, प्रभावित यात्रियों को रिफंड या दूसरी उड़ान में रिबुकिंग का विकल्प दिया जा रहा है, ताकि वह अपना आगे का प्लान कर सकते हैं. इंदौर से हर दिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं. 

ये फ्लाइट चल रही लेट 

वहीं कुछ फ्लाइट लेट भी चल रही है, जिनमें 6E284 पुणे से इंदौर जाने वाली फ्लाइट 3 घंटे 32 मिनट की देरी से चल रही है. इसी तरह 6E701 इंदौर-बेंगलुरु फ्लाइट भी 3 घंटे 10 मिनट की देरी चल रही है, जबकि 6E378 इंदौर-हैदराबाद फ्लाइट भी 3 घंटे 40 मिनट की देरी चल रही है. इन फ्लाइटों में भी देरी के लिए यात्रियों से एयरलाइंस की तरफ से खेद जताया है. लेकिन लगातार लेट होती फ्लाइटों की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां यात्रियों को हो रही हैं. 

ये भी पढ़ेंः ये रही इंदौर की सबसे महंगी घोड़ी! शादियों में सफेद का बढ़ा क्रेज, जानिए क्यों हो रही इतनी डिमांड

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore three flights cancelledthree flights cancelled indore

Trending news

Love Jihad
इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर तौसीफ ने आदिवासी युवती को फंसाया, दुष्कर्म करने का आरोप...
chhattisgarh naxal news
नक्सली इलाकों में क्या है DRG, कैसे होती है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में भर्ती?
IT Raid
रायपुर में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, लोहा कारोबारियों ठिकानों पर रेड...
MPBOCW
सावधान! MPBOCW के नाम से बन गया फर्जी YouTube चैनल, भ्रामक सूचना से रहें दूर
CGPSC
CGPSC परीक्षा 2025 बड़ा अपडेट! अब इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरी जानकारी...
narayanpur news
आत्मनिर्भरता की राह पर नक्सली महिलाएं, बंदूक छोड़ हाथ में थामी सिलाई मशीन
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन' कैसे बनेगा गेम चेंजर, बार-बार चुनाव से क्या होता है नुकसान?
bhopal news
दवा लेने निकले छात्र को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, मौके पर हुई मौत...
janjgir champa crime news
प्रोफेसर को किडनैप कर बनाया न्यूड वीडियो! 25 लाख की फिरौती मांगने वाला गैंग गिरफ्तार
jabalpur news
रात के सन्नाटे में अचानक भड़की आग, जबलपुर में तीन मंजिला कपड़ों की दुकान जलकर खाक...