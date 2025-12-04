इंदौर एयरपोर्ट से फिर कैंसिल हुई 3 फ्लाइट, कल 18 हुई थी, रिफंड-रिबुकिंग का मिला ऑप्शन

Indore Airport: इंदौर एयरपोर्ट से चलने वाली तीन फ्लाइट गुरुवार को भी कैंसिल हुई हैं. जबकि तीन फ्लाइट लेट हुई हैं, जिससे एक बार फिर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. बुधवार को भी 18 फ्लाइट कैंसिल हुई थी जिससे यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ी थी, हालांकि रिफंड और रिबुकिंग का ऑप्शन यात्रियों को दिया गया है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल रही है. एयरपोर्ट पहुंच रहे यात्रियों को फ्लाइट निरस्त होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है. कल भी कई अहम रूटों पर फ्लाइट कैंसिल हुई थी.

ये प्लाइट हुई निरस्त

इंदौर आने वाली फ्लाइट 6E5161 (मुंबई-इंदौर)

इंदौर से प्रस्थान करने वाली फ्लाइट 6E2053 (इंदौर-मुंबई)

6E6551 (इंदौर-मुंबई)

कल भी यात्री हुए थे परेशान

एयरलाइन प्रबंधन ने बताया कि ऑपरेशनल और तकनीकी दिक्कतों के कारण यह स्थिति बनी है. कल भी रद्द की गई उड़ानों में जयपुर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई और कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण रूट शामिल रहे, प्रभावित यात्रियों को रिफंड या दूसरी उड़ान में रिबुकिंग का विकल्प दिया जा रहा है, ताकि वह अपना आगे का प्लान कर सकते हैं. इंदौर से हर दिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं.

ये फ्लाइट चल रही लेट

वहीं कुछ फ्लाइट लेट भी चल रही है, जिनमें 6E284 पुणे से इंदौर जाने वाली फ्लाइट 3 घंटे 32 मिनट की देरी से चल रही है. इसी तरह 6E701 इंदौर-बेंगलुरु फ्लाइट भी 3 घंटे 10 मिनट की देरी चल रही है, जबकि 6E378 इंदौर-हैदराबाद फ्लाइट भी 3 घंटे 40 मिनट की देरी चल रही है. इन फ्लाइटों में भी देरी के लिए यात्रियों से एयरलाइंस की तरफ से खेद जताया है. लेकिन लगातार लेट होती फ्लाइटों की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां यात्रियों को हो रही हैं.

