नेशनल कबड्डी प्लेयर को एक्सपायर्ड दवा चढ़ाने का मामला, MY अस्पताल की 3 नर्सों पर कार्रवाई, एक निलंबित

MY Hospital News: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MY Hospital) के मेडिसिन विभाग में नेशनल कबड्डी प्लेयर को एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक दवा चढ़ाने के मामले में प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच में लापरवाही पाए जाने पर तीन नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद एक नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया, जबकि दो अन्य पर भी कार्रवाई हुई है.

सुपरिटेंडेंट डॉ. अशोक यादव के मुताबिक, पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि नर्सिंग ऑफिसर आसमा अंजुम ने कबड्डी प्लेयर रोशनी को दवाई चढ़ाने में लापरवाही बरती, जिसके चलते नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, इंचार्ज नर्सिंग आफिसर नैना गौतम ने दवाइयों की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की, इस लिए नैना गौतम का एक साल के लिए वेतन वृद्धि रोकी गई है. वहीं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंजलिना विल्फ्रेड ने स्टोर एवं स्टॉक रजिस्टर का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया, जिस कारण से उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है.

एचओडी को कारण बताओ नोटिस जारी

वहीं, इस मामले में विभाग के एचओडी डॉ. धमेंद्र झंवर सहित अन्य स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में अस्पताल के डीन डॉ.अरविंद घनघोरिया ने बताया कि मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषियों पर कार्रवाई की गई है.

जांच समिति की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

कबड्डी प्लेयर को एक्सपायरी दवाई चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने गुरुवार को पांच सदस्यीय समिति गठित की थी. समिति की शुरुआती जांच रिपोर्ट में मेडिकल स्टाफ की घोर लापरवाही उजागर हुई और यह भी पुष्टि हुई कि मरीज को एक्सपायर्ड दवा चढ़ाई गई थी.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि, 12 नवंबर को पेट में एसिटिक फ्लूइड की समस्या होने के कारण 27 वर्षीय राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रोशनी सिंह को एमवाय अस्पताल के वार्ड नंबर 21 में भर्ती हुई थी. इस दौरान रोशनी सिंह को एंटीबायोटिक की ड्रिप लगाई गई। इलाज के दौरान उनके पति सागर सिंह की नजर ड्रिप लाइन पर लिखी सिप्रो की वायल पर पड़ी, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। जिसके बाद उन्होंने पूरा घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। वहीं, एक अन्य वीडियो में सागर सिंह ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दवाओं के स्टॉक की सही मॉनिटरिंग करना अस्पताल का सबसे मूलभूत दायित्व है। सागर का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को एक्सपायर्ड वायल दिखाया, स्टाफ ने वह बोतल तुरंत हटा दी और स्टोर में रखी अन्य एक्सपायर्ड वायल्स को भी जल्दी से गायब कर दिया।

