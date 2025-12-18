इंदौर वनमंडल में बाघों की गणना शुरू, 8 दिन चलेगी गिनती, पंजों के मिल चुके हैं निशान

Indore News: इंदौर वनमंडल में बाघों के पंजे मिले थे, जिसके बाद यहां वन विभाग अलर्ट पर था. वहीं इंदौर वनमंडल की चार रेंज की 14 बीटों में बाघों की गणना का काम भी शुरू हो रहा है. क्योंकि इन्ही स्थानों पर सबसे ज्यादा बाघों के पंजे के निशान मिले थे, जिसके बाद वनविभाग ने गणना का काम शुरू कर दिया है. वन विभाग की तरफ से हुई मॉकड्रिल में भी बाघों की मौजूदगी मिली थी, ऐसे में वन विभा ने गुरुवार से बाघों की गणना शुरू कर दी है, जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहां बाघों की संख्या कितनी है.

15 दिन में रिपोर्ट

बाघों की गणना का काम इंदौर वनमंडल में करीब 8 दिनों तक चलेगा, उसके बाद 15 दिन में वन विभाग की तरफ से इसकी रिपोर्ट तैयार होगी और उस पर काम होगा. बताया जा रहा है कि बाघों की गणना के लिए मानपुर और चोरल के अलावा महू के जंगलों में करीब 1500 नाइट बिजन कैमरे लगे हैं, ताकि रात में भी बाघों की गणना की जा सके और बाघों की ट्रैकिंग हो सकेगी. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हर चार साल में बाघों की गणना करता है, ऐसे में इसी के तहत बाघों की गणना का काम इंदौर वन मंडल में किया जा रहा है. जिसके लिए वन विभाग की टीम जुट गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर यहां भी बाघों की अच्छी संख्या मिलती है तो यह एमपी के लिए अच्छा माना जाएगा. इसलिए इंदौर वनमंडल तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है, 14 बीटों में बाघों के स्पष्ट पंजे के निशान मिले हैं, जिसके चलते यहां गिनती शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीमों ने अलग-अलग दिशा में कैमरे लगाए हैं, जबकि महू, देवास और बड़वाह तक जंगल की सीमा में 200 से अधिक नाइट विजन कैमरे लगे हैं. जिनसे बाघों की गणना का काम शुरू हो रहा है.

बताया यह भी जा रहा है कि बाघों के अलावा इन्ही कैमरों की मदद से तेंदुआ और भेड़िया भी गिने जाएंगे, इसके अलावा दूसरे अहम जानवरों की गिनती भी होगी, जिस पर इंदौर वन विभाग की टीम बन चुकी हैं. इंदौर वन विभाग के लिए आगे की योजनाओं के लिहाज से भी यह प्रोजेक्ट अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ेःं खजराना गणेश मंदिर में भक्तों ने जमकर किया दान, दानपेटियों में निकले पौने 2 करोड़

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!