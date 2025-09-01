MP LPG Gas Cylinder Price: LPG गैस सिलेंडर के दामों में भारी गिरावट, अब इतने में मिलेगा गैस, जानें आज के नई कीमत

LPG Price Cut Today: सितंबर महीने के पहले दिन ही लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है. देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 51.50 रुपए तक कटौती की है. लेकिन एक बार फिर से 19 किलो वाले कामर्शियल गैस सिलेंडर पर दाम घटे हैं. आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

IOCL की वेबसाइट के मुताबिक, 1 सितंबर को देश के कई बड़े शहरों में दामों में कटौती की गई है. अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहां कमर्शियल गैस सिलेंडर 1580 रुपए का मिलेगा. इससे पहले इसके दाम 1631.5 रुपए था. वहीं कोलकाता में 1684 रुपए का मिलेगा, जो कि 1734.5 रुपए था. इसके अलावा अगर बात करें IOCL की वेबसाइट के अनुसार, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो यहां पर 1853 रुपए का है.

इंदौर-भोपाल में आज कीमत

अगर बात करें तो 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की तो भोपाल में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है. वेबसाइट के मुताबिक, 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 858.5 रुपए हैं. वहीं इंदौर में भी 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 858.5 रुपए है. (नोटः यहां दी गई जानकारी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट और IOCL की वेबसाइट के मुताबिक दी गई है. सिलेंडर भराने से पहले गैस एजेंसी पर कीमतों के बारे में पता कर लें.)

