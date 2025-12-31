इंदौर में न्यू ईयर को लेकर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, खजराना मंदिर जाने के लिए बदले रास्ते, देख लें ये नया रूट मैप

Traffic Plan For New Year's In Indore: इंदौर प्रशासन ने नए साल के जश्न के लिए मशहूर खजराना गणेश मंदिर में आने वाली भारी भीड़ को मैनेज करने की तैयारी कर ली है. ट्रैफिक को कंट्रोल करने और जाम से बचने के लिए एक खास रूट मैप तैयार किया गया है. आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए एक खास ट्रैफिक प्लान बनाया है. यह इंतज़ाम लाखों भक्तों की संभावित भीड़ को कंट्रोल करने और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है.

खजराना मंदिर के लिए ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था

श्रद्धालु खजराना चौक से सर्विस रोड होते हुए, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल और गणेश पुरी के पास से मंदिर की पार्किंग एरिया तक पहुंचेंगे. वापसी के लिए कालका माता मंदिर गेट और पीपल चौक वाला रास्ता तय किया गया है. बंगाली चौक से सिद्धिविनayak हॉस्पिटल तक सर्विस रोड पर गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी. इसके अलावा खजराना और स्टार चौक के बीच सिटी बस सर्विस भी बंद रहेगी.

सिटी बसों का आना-जाना प्रतिबंधित

इसके अलावा खजराना गांव जाने वाले ड्राइवर खजराना चौक से गोया रोड का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह, जो लोग खजराना चौक की तरफ आ रहे हैं, वे जमजम तिराहा और मन्नत जनरल स्टोर से गोया रोड होते हुए जा सकते हैं. बंगाली चौक से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की तरफ सर्विस रोड पर गाड़ियों का आना-जाना मना रहेगा. सिटी बसें खजराना चौक से गोया रोड होते हुए स्टार चौक तक और पीपल चौक से खजराना की तरफ जाने वाले रास्ते पर नहीं चलेंगी.

मंदिर प्रबंधन ने किया खास इंतजाम

मंदिर प्रबंधन के अनुसार मंदिर परिसर में 90 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और चार पुलिस स्टेशनों की पुलिस फोर्स के साथ 60 प्राइवेट गार्ड भी तैनात किए जाएंगे. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 31 दिसंबर को रात 11 बजे मंदिर में एंट्री बंद कर दी जाएगी ताकि आधी रात की आरती शांति से हो सके. सिर्फ़ वही भक्त आधी रात की आरती में शामिल हो पाएंगे जो रात 11 बजे तक परिसर के अंदर आ जाएंगे. आम जनता के लिए दर्शन 1 जनवरी को सुबह 4 बजे से फिर से शुरू होंगे. प्रशासन ने सभी भक्तों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है.

