इंदौर में जाम से बचें! आज से बदलेगा ट्रैफिक प्लान, 21 अक्टूबर तक राजवाड़ा में गाड़ियों की नो-एंट्री

Indore News: इंदौर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए राजवाड़ा इलाके में सुरक्षित और आसान ट्रैफिक बनाए रखने के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया जाएगा. ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यह खबर ज़रूर पढ़ें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:28 AM IST
Indore Traffic Update: मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए राजवाड़ा इलाके में भीड़ और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. इस प्लान के तहत राजवाड़ा इलाके में बुधवार से 21 अक्टूबर तक गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी. यह रोक रोज़ाना दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी. प्रतिबंधित वाहनों में फोर-व्हीलर, ई-रिक्शा, ऑटो, सिटी बस और कार शामिल हैं.

त्योहार में बदलेगा ट्रैफिक प्लान
दरअसल,  इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में आगामी त्योहारों को देखते हुए बुधवार से 21 अक्टूबर तक ट्रैफिक रूट बदला गया है. दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक चार पहिया, ई-रिक्शा, ऑटो, बस और कारों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. पुलिस उपायुक्त आनंद कलादगी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने ‘यातायात पालन’ योजना तैयार की है. पार्किंग के लिए एमजी रोड, संजय सेतु, यशवंत रोड, सुभाष चौक जैसे स्थान तय किए गए हैं. मल्हारगंज, मच्छी बाजार, इमली बाजार, पीपली बाजार जैसे मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा. 

पार्किंग की खास व्यवस्था
राजवाड़ा इलाके के आसपास दो और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की खास व्यवस्था की गई है. नगर निगम की तरफ से आने वाले वाहन MG रोड से फ्रूट मार्केट, कृष्णपुरा छत्री में नई पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे. संजय सेतु से आने वाले वाहन संजय सेतु, नंदलालपुरा, कृष्णपुरा छत्री नई पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे. मच्छी बाजार से आने वाले वाहन यशवंत रोड, नृसिंह बाजार चौक, मालगंज, मल्हारगंज पुलिस स्टेशन, गोवर्धन टेलर, सुभाष चौक पानी की टंकी होते हुए सुभाष चौक पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे.

इसके अलावा अन्य मार्गों मल्हारगंज थाना टी, छीपा बाखल गली, गोवर्धन दर्जी तिराहा, गोराकुंड चौराहा, सुभाष चौक पानी की टंकी, महेश जोशी चौराहा, सुभाष चौक, इमली बाजार चौराहा, मालगंज चौराहा, नरसिंह बाजार चौराहा, जी सच्चिदानंद तिराहा से यातायात डायवर्ट किया जाएगा.

