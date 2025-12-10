इंदौर के धनतालाब घाट पर वाहनों की धीमी हुई रफ्तार, 10 KM तक लगा लंबा जाम; जंगल में फंसे हजारों यात्री

MP News: इंदौर के धनतालाब घाट पर लंबा जाम लगा हुआ है. 10 किमी तक फैले इस जाम में हजारों गाड़ियाँ फँसी हुई हैं. बिजवाड़ पुलिस और सहायता केंद्र की टीम व्यवस्था सुधारने में लगी हुई है.
10 km long traffic jam in Dhantalab Indore: इंदौर के धनतालाब घाट पर लंबा जाम लगा हुआ है. मंगलवार देर रात करीब डेढ़ बजे से लोग इस जाम से जूझ रहे हैं. धनतालाब घाट, इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर चापड़ा-बिजवाड़ के बीच स्थित है जिसके आस-पास सिर्फ जंगल ही जंगल है. 10 किमी तक फैले इस जाम में हजारों गाड़ियाँ फँसी हुई हैं जो कछुए की तरह रेंगते हुए निकाली जा रही हैं.
ऐसे लगा जाम
दरअसल, मंगलवार देर रात घाट की कठिन चढ़ाई और पतले पुलिया वाले हिस्से में 3-4 गाड़ियाँ अलग-अलग जगह खराब हो गईं. वाहन के खराब होने से जाम लगना शुरू हो गया जिसने अब 10 किमी तक गाड़ियों की कतार खड़ी कर दी है.
रेंग-रेंग कर निकल रही गाड़ियाँ
मौके पर बिजवाड़ पुलिस और सहायता केंद्र की टीम मौजूद है जो व्यवस्था संभालने में लगी हुई है. जानकारी के अनुसार अब तक 2 खराब वाहनों को सुधारा जा चुका है. बाकी वाहनों को ठीक करने का काम चालू है.
इस रूट से हो रहा आना-जाना
जाम लगने के बाद से इंदौर की ओर से आने वाले वाहन चालकों ने रूट बदलकर यहाँ तक पहुँचना शुरू किया है. चापड़ा से बागली, कांटाफोड़, बिजवाड़, पुंजापुरा और कुछ ने तो कांटाफोड़ से सतवास, कन्नौद और खातेगांव की ओर से आना-जाना किया है. वहीं खातेगांव की ओर से आने वाले वाहन बिजवाड़ से आष्टा, देवास होकर इंदौर जा रहे हैं. कुछ कांटाफोड़, पुंजापुरा, बागली, चापड़ा से निकल रहे हैं. जाम की वजह से चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस रास्ते पर धनतालाब घाट पड़ता है वह जंगली इलाका है और आस-पास न ही होटल है, न ही ढाबे.
