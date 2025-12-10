Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर के धनतालाब घाट पर वाहनों की धीमी हुई रफ्तार, 10 KM तक लगा लंबा जाम; जंगल में फंसे हजारों यात्री

MP News: इंदौर के धनतालाब घाट पर लंबा जाम लगा हुआ है. 10 किमी तक फैले इस जाम में हजारों गाड़ियाँ फँसी हुई हैं. बिजवाड़ पुलिस और सहायता केंद्र की टीम व्यवस्था सुधारने में लगी हुई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:02 PM IST
10 km long traffic jam in Dhantalab Indore: इंदौर के धनतालाब घाट पर लंबा जाम लगा हुआ है. मंगलवार देर रात करीब डेढ़ बजे से लोग इस जाम से जूझ रहे हैं. धनतालाब घाट, इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर चापड़ा-बिजवाड़ के बीच स्थित है जिसके आस-पास सिर्फ जंगल ही जंगल है. 10 किमी तक फैले इस जाम में हजारों गाड़ियाँ फँसी हुई हैं जो कछुए की तरह रेंगते हुए निकाली जा रही हैं.

ऐसे लगा जाम 
दरअसल, मंगलवार देर रात घाट की कठिन चढ़ाई और पतले पुलिया वाले हिस्से में 3-4 गाड़ियाँ अलग-अलग जगह खराब हो गईं. वाहन के खराब होने से जाम लगना शुरू हो गया जिसने अब 10 किमी तक गाड़ियों की कतार खड़ी कर दी है.

रेंग-रेंग कर निकल रही गाड़ियाँ 
मौके पर बिजवाड़ पुलिस और सहायता केंद्र की टीम मौजूद है जो व्यवस्था संभालने में लगी हुई है. जानकारी के अनुसार अब तक 2 खराब वाहनों को सुधारा जा चुका है. बाकी वाहनों को ठीक करने का काम चालू है.

इस रूट से हो रहा आना-जाना 
जाम लगने के बाद से इंदौर की ओर से आने वाले वाहन चालकों ने रूट बदलकर यहाँ तक पहुँचना शुरू किया है. चापड़ा से बागली, कांटाफोड़, बिजवाड़, पुंजापुरा और कुछ ने तो कांटाफोड़ से सतवास, कन्नौद और खातेगांव की ओर से आना-जाना किया है. वहीं खातेगांव की ओर से आने वाले वाहन बिजवाड़ से आष्टा, देवास होकर इंदौर जा रहे हैं. कुछ कांटाफोड़, पुंजापुरा, बागली, चापड़ा से निकल रहे हैं. जाम की वजह से चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस रास्ते पर धनतालाब घाट पड़ता है वह जंगली इलाका है और आस-पास न ही होटल है, न ही ढाबे.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

