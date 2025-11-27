Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3020070
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

सफाई ही नहीं...चूहों के आतंक में भी नंबर वन है मिनी मुंबई, एयरपोर्ट, अस्पताल से लेकर ट्रेन को भी कर दिया खोखला!

Indore Train Rat Video: इंदौर में पहले हॉस्पिटल-एयरपोर्ट फिर ब्रिज, उसके बाद ट्रेनों में चूहों ने आतंक मचा रखा है. बता दें कि एक ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन में चूहे उछल-कूद कर रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कब थमेगा चूहों के आतंक !
कब थमेगा चूहों के आतंक !

Indore Rat Attack:  इंदौर में चूहों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पहले MY अस्पताल में चूहों की वजह से बच्चे की मौत का मामला सामने आया, फिर एयरपोर्ट पर तारों को कुतरकर बड़ा नुकसान पहुंचाया और उसके बाद शहर के पुराने ब्रिज को चूहों ने नीचे से इतना खोद दिया कि उसकी नींव तक कमजोर हो गई. अब ताजा मामला ट्रेनों तक पहुंच गया है, जहां सोशल मीडिया पर इंदौर आने-जाने वाली ट्रेन में बड़े-बड़े चूहों के उछल-कूद मचाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्री आराम से बैठे हैं, तभी सीटों के नीचे और सामान के ऊपर बड़े आकार के चूहे दौड़ते नजर आते हैं. कुछ यात्री डर के कारण सीटें समेटकर ऊपर चढ़ गए, जबकि कई लोग सामान को पैरों से बचाते दिखे. यात्रियों ने बताया कि चूहे न सिर्फ लगातार उछल-कूद कर रहे थे, बल्कि खाने-पीने के सामान को काट भी रहे थे. यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है.

ट्रेन में भी चूहों का आतंक
बताया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली से इंदौर आने वाली ट्रेन का है, जहां पूरे सफर के दौरान चूहों का आतंक मचा हुआ है. वीडियो में चूहा कभी सीटों के नीचे भागता दिखा, तो कभी सीधे बैग और सूटकेस पर चढ़ता नजर आया. यात्रियों का कहना है कि कई बार ट्रेन में चूहों की दिक्कत आती है, लेकिन इतने बड़े चूहे पहली बार देखे गए हैं. लोगों का कहना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा और साफ-सफाई दोनों पर सवाल उठते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

चूहों की समस्या जानलेवा
इंदौर में चूहों की समस्या पहले भी जानलेवा साबित हो चुकी है. MY अस्पताल की घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी थी, जहां चूहों ने नवजात के शरीर को नुकसान पहुंचा दिया था. एयरपोर्ट पर वायरिंग चूहों ने कुतर दी थी, जिससे ऑपरेशन में दिक्कतें आई थीं. वहीं, शहर के पुराने ब्रिज को भी चूहों ने इतनी बुरी तरह खोखला कर दिया कि जांच टीमों को अलर्ट जारी करना पड़ा. अब ट्रेनों तक पहुंचना रेलवे व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

(रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर)

TAGS

indore rat case

Trending news

indore rat case
चूहों के आतंक में नंबर 1 है मिनी मुंबई, एयरपोर्ट से लेकर ट्रेन को भी कर दिया खोखला!
Share Market news
भोपाल में टिफिन सेंटर चलाते पकड़े गए मां-बेटा, 15% मुनाफे का देते थे झांसा
bhopal news
IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान पर MP सरकार का एक्शन, कारण बताओ नोटिस जारी...
sir scam news
'आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा...' सुनकर भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो...
badwani news
एक और धर्मांतरण का मामला, आदिवासी युवती पर मुस्लिम युवक ने बनाया दबाव
mp news
उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र का आगाज, जानिए कब कितने बजे होगा प्रसारण
mp air pollution control
एमपी के इन 7 शहरों में 30 नवंबर तक नया मास्टर प्लान, AQI 100 से नीचे लाने का टारगेट
mp news
सतना में तेज रफ्तार स्कोर्पियो ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत, 1 बच्ची गंभीर घायल
mp news
पहले दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का दबाव...नाम बदलकर युवती को होटल बुलाया
mp news
समीर नायक बनकर रह रहा था मुस्लिम युवक, भागने की कोशिश में हुई पिटाई, साथ थी युवती