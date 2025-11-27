सफाई ही नहीं...चूहों के आतंक में भी नंबर वन है मिनी मुंबई, एयरपोर्ट, अस्पताल से लेकर ट्रेन को भी कर दिया खोखला!

Indore Rat Attack: इंदौर में चूहों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पहले MY अस्पताल में चूहों की वजह से बच्चे की मौत का मामला सामने आया, फिर एयरपोर्ट पर तारों को कुतरकर बड़ा नुकसान पहुंचाया और उसके बाद शहर के पुराने ब्रिज को चूहों ने नीचे से इतना खोद दिया कि उसकी नींव तक कमजोर हो गई. अब ताजा मामला ट्रेनों तक पहुंच गया है, जहां सोशल मीडिया पर इंदौर आने-जाने वाली ट्रेन में बड़े-बड़े चूहों के उछल-कूद मचाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्री आराम से बैठे हैं, तभी सीटों के नीचे और सामान के ऊपर बड़े आकार के चूहे दौड़ते नजर आते हैं. कुछ यात्री डर के कारण सीटें समेटकर ऊपर चढ़ गए, जबकि कई लोग सामान को पैरों से बचाते दिखे. यात्रियों ने बताया कि चूहे न सिर्फ लगातार उछल-कूद कर रहे थे, बल्कि खाने-पीने के सामान को काट भी रहे थे. यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है.

ट्रेन में भी चूहों का आतंक

बताया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली से इंदौर आने वाली ट्रेन का है, जहां पूरे सफर के दौरान चूहों का आतंक मचा हुआ है. वीडियो में चूहा कभी सीटों के नीचे भागता दिखा, तो कभी सीधे बैग और सूटकेस पर चढ़ता नजर आया. यात्रियों का कहना है कि कई बार ट्रेन में चूहों की दिक्कत आती है, लेकिन इतने बड़े चूहे पहली बार देखे गए हैं. लोगों का कहना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा और साफ-सफाई दोनों पर सवाल उठते हैं.

चूहों की समस्या जानलेवा

इंदौर में चूहों की समस्या पहले भी जानलेवा साबित हो चुकी है. MY अस्पताल की घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी थी, जहां चूहों ने नवजात के शरीर को नुकसान पहुंचा दिया था. एयरपोर्ट पर वायरिंग चूहों ने कुतर दी थी, जिससे ऑपरेशन में दिक्कतें आई थीं. वहीं, शहर के पुराने ब्रिज को भी चूहों ने इतनी बुरी तरह खोखला कर दिया कि जांच टीमों को अलर्ट जारी करना पड़ा. अब ट्रेनों तक पहुंचना रेलवे व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

(रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर)