इंदौर से दिल्ली का सफर हुआ लग्जरी, 55% ट्रेनें LHB रैंक वाली...160 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

Indore News: इंदौर से ट्रेन यात्रा करना अब यात्रियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक होने वाला है. रेलवे ने इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में बड़े पैमाने पर LHB (लिंके हॉफमैन बुश) कोच लगाए हैं. अभी रोज़ाना इंदौर से शुरू होने वाली या वहां से गुज़रने वाली 88 ट्रेनों में से 50 से ज़्यादा ट्रेनें LHB कोच के साथ चल रही हैं, जो कुल ट्रेनों का लगभग 55 प्रतिशत है. इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है.

दरअसल, वेस्टर्न रेलवे ने इंदौर से शुरू होने वाली लगभग 55 प्रतिशत ट्रेनों में पुराने नीले (ICF) कोच को नई जर्मन-टेक्नोलॉजी वाली LHB रैक से बदल दिया है. फिलहाल, इंदौर और महू में 26 LHB रेक उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल रोज़ाना चलने वाली 88 ट्रेनों में से 50 से ज़्यादा ट्रेनों को चलाने के लिए किया जा रहा है. इनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और यशवंतपुर जैसे बड़े रूटों पर जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं.

LHB रैक के फायदे क्या हैं

LHB कोच में कई टेक्निकल फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा है. ये कोच स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और अपने "एंटी-टेलिस्कोपिक" फीचर की वजह से दुर्घटनाओं के दौरान ये आपस में मुड़ते या एक-दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, जिससे जान-माल के नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है. स्पीड के मामले में ये कोच आसानी से 130 से 160 किमी/घंटा की स्पीड से चल सकते हैं. यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इनमें एडवांस्ड सस्पेंशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यात्रा के दौरान कंपन और शोर काफी कम होता है.

एलएचबी रैंक से चल रही ये ट्रेनें

इसके अलावा इन कोच में पुराने कोच के मुकाबले डिस्क ब्रेक सिस्टम, बायो-टॉयलेट, LED लाइटिंग और ज़्यादा सीटें हैं. इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट, नागपुर त्रिशताब्दी और महू-यशवंतपुर, इंदौर-देहरादून एक्सप्रेस, इंदौर-दौंड एक्सप्रेस, मह-यशवंतपुर एक्सप्रेस, इंदौर-वेरावल एक्सप्रेस, इंदौर बीकानेर महामना एक्सप्रेस, इंदौर-ऊना हिमाचल एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है. ये सभी ट्रेनें एलएचबी रैंक से चल रही हैं. रेलवे ने घोषणा की है कि इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को भी 31 मार्च से LHB रैक में बदल दिया जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए लंबी यात्रा ज़्यादा आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगी.

