Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3092356
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर से दिल्ली का सफर हुआ लग्जरी, 55% ट्रेनें LHB रैंक वाली...160 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

Indore News: इंदौर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बदलाव किया है. इंदौर से चलने वाली 88 ट्रेनों में से 50 से ज़्यादा ट्रेनें अब LHB रैंक के साथ संचालित हो रही हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर से दिल्ली का सफर हुआ लग्जरी, 55% ट्रेनें LHB रैंक वाली...160 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

Indore News: इंदौर से ट्रेन यात्रा करना अब यात्रियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक होने वाला है. रेलवे ने इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में बड़े पैमाने पर LHB (लिंके हॉफमैन बुश) कोच लगाए हैं. अभी रोज़ाना इंदौर से शुरू होने वाली या वहां से गुज़रने वाली 88 ट्रेनों में से 50 से ज़्यादा ट्रेनें LHB कोच के साथ चल रही हैं, जो कुल ट्रेनों का लगभग 55 प्रतिशत है. इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है.

दरअसल, वेस्टर्न रेलवे ने इंदौर से शुरू होने वाली लगभग 55 प्रतिशत ट्रेनों में पुराने नीले (ICF) कोच को नई जर्मन-टेक्नोलॉजी वाली LHB रैक से बदल दिया है. फिलहाल, इंदौर और महू में 26 LHB रेक उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल रोज़ाना चलने वाली 88 ट्रेनों में से 50 से ज़्यादा ट्रेनों को चलाने के लिए किया जा रहा है. इनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और यशवंतपुर जैसे बड़े रूटों पर जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं.

LHB रैक के फायदे क्या हैं
LHB कोच में कई टेक्निकल फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा है. ये कोच स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और अपने "एंटी-टेलिस्कोपिक" फीचर की वजह से दुर्घटनाओं के दौरान ये आपस में मुड़ते या एक-दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, जिससे जान-माल के नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है. स्पीड के मामले में ये कोच आसानी से 130 से 160 किमी/घंटा की स्पीड से चल सकते हैं. यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इनमें एडवांस्ड सस्पेंशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यात्रा के दौरान कंपन और शोर काफी कम होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

एलएचबी रैंक से चल रही ये ट्रेनें
इसके अलावा इन कोच में पुराने कोच के मुकाबले डिस्क ब्रेक सिस्टम, बायो-टॉयलेट, LED लाइटिंग और ज़्यादा सीटें हैं. इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट, नागपुर त्रिशताब्दी और महू-यशवंतपुर, इंदौर-देहरादून एक्सप्रेस, इंदौर-दौंड एक्सप्रेस, मह-यशवंतपुर एक्सप्रेस, इंदौर-वेरावल एक्सप्रेस, इंदौर बीकानेर महामना एक्सप्रेस, इंदौर-ऊना हिमाचल एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है. ये सभी ट्रेनें  एलएचबी रैंक से चल रही हैं. रेलवे ने घोषणा की है कि इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को भी 31 मार्च से LHB रैक में बदल दिया जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए लंबी यात्रा ज़्यादा आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

indore newsmp news

Trending news

Bastar Pandum festival
बस्तर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री, नक्लवाद खात्मे पर होगी बैठक
raipur news
रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर हिट एंड रन का मामला,3 की मौत,बाइक सवारों को 8KM तक घसीटा
mp news
MP में पीएम आवास योजना में नया नियम: अब घर बनाने के लिए तीन किस्तों में मिलेगा पैसा
Madhya Pradesh Congress
एक्शन मोड में MP कांग्रेस, 18 जिलों में महासचिव और 14 प्रकोष्ठ अध्यक्षों की घोषणा
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज रीवा दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें 31 जनवरी की खबरें
tikamgarh news
टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते मौत के मुंह में पहुंचे मासूम, CCTV आया सामने
mp news
विवाद में अस्पताल में भिड़े घायल, सीएचसी में एक-दूसरे पर कुर्सी-स्ट्रेचर फेंके
chhattisgarh news
पत्नी ने लकवाग्रस्त पति को जहर पिलाकर मारा, बेटी ने देखा मां का खौफनाक चेहरा
mp news
7 आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप, 1 महीने बाद परिजनों तक पहुंचा वीडियो, हुआ खुलासा
mp news
एमपी श्रम विभाग की अनूठी पहल, अब एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान