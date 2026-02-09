Advertisement
इंदौर के लोगों को बड़ा फायदा, रालामंडल फ्लायओवर शुरू होगा, 1 लाख से ज्यादा वाहन निकलेंगे

Ralamandal Flyover: इंदौर में रालामंडल फ्लायओवर का ट्रायल सफल रहा है, यहां पर सोमवार से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, जिससे जाम से बहुत हद तक निजात मिलेगी.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:27 AM IST
रालामंडल फ्लायओवर सोमवार से शुरू
Indore Ralamandal Flyover Start: इंदौर शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है, रालामंडल फ्लायओवर सोमवार से आम लोगों के लिए शुरू हो रहा है. क्योंकि इसका ट्रायल सफल रहा है, ऐसे में अब जाम से निजात मिलेगी. बायपास के रालामंडल जंक्शन पर बने फ्लायओ‌वर रविवार को ट्रायल किया गया था, यहां पर ब्रिज की फिनिशिंग से जुड़े जो भी काम बचे थे, अब उन्हें ट्रैफिक के साथ ही पूरा किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत सोमवार से कर दी जाएगी, जिससे इंदौर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. बताया जा रहा है कि बचे हुए कामों की टेस्टिंग भी अलग से की जाएगी. ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो. 

खंडवा रोड से कनेक्टिविटी

इंदौर के रालामंडल में बने इस फ्लायओवर का काम जनवरी 2023 में शुरू हुआ था. इसकी डेडलाइन जुलाई 2024 तक की थी, लेकिन करीब डेढ़ साल बाद 2026 में यह शुरू होने वाला है. इसके बनने से हर दिन एक लाख से ज्यादा वाहनों की यहां से निकासी होगी, जिससे नीचे की तरफ बनने वाली जाम की स्थिति से अब आम लोगों को राहत मिलेगी. क्योंकि  फ्लायओवर नहीं होने की वजह से यहां अक्सर जाम की स्थिति बनती थी और हादसे भी होते थे, लेकिन अब यह समस्या बहुत हद तक कम होगी. इस फ्लायओवर से इंदौर शहर के तिल्लौर और तिंछा तक जाने में आसानी होगी, जबकि तिंछा के आगे यहां अब खंडवा रोड से भी कनेक्टिविटी आसान होगी, जिससे लोगों के जाम में नहीं फंसना होगा. 

40 करोड़ लागत 

रालामंडल फ्लायओवर की लागत करीब 40 करोड़ रुपए है, जबकि यह 6 लेन का है और 800 मीटर इसकी लंबाई है. बारिश के पहले ही इसकी शुरुआत होना भी एक अच्छी बात मानी जा रही है. इसके अलावा इंदौर में बन रहे बायपास के ही एमआर-10 जंक्शन पर थ्री लेयर फ्लायओवर और उसके पास अंडरपास का काम भी तेजी से चल रहा है, यह भी बारिश के सीजन के पहले-पहले शुरू हो सकता है. जिससे इंदौर शहर का ट्रैफिक और स्मूथ होगा. 

बता दें कि इंदौर शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए इन दोनों फ्लायओवर पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसमें रालामंडल फ्लायओवर पर ट्रैफिक की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है, जो शहर के लिए अच्छी बात है. 

