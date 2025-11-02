Advertisement
इंदौर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड, दो महिलाएं जिंदा जलीं, दीपक की लौ से भड़की आग

Indore News: इंदौर के राऊ थाना इलाके में कैट रोड पर एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई. इस दुखद घटना में दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने दो महिलाओं के शव बरामद कर लिए हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:38 AM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर के राऊ थाना इलाके में कैट रोड पर मौजूद एक केमिकल गोदाम में बीती रात भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज़ थीं कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग बुझाने के लिए तुरंत चार से पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया. इस घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई है. पुलिस ने गोदाम के अंदर से दोनों के शव बरामद किए हैं.

शनिवार, एकादशी के दिन यानि शनिवार रात को कैट रोड  पर एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे चारों ओर अफरा-तफरी मच गई. आग पर काबू पाने के लिए चार से पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. फायरफाइटर्स की काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हादसे में रामकली और ज्योति नाम की दो महिलाओं की जिंदा जलकर मौत हो गई. SDRF की एक टीम मौके पर सर्च कर रही है और अब तक दो लाशें बरामद कर चुकी है. पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

पूजा के लिए जलाया था दीया
जानकारी के अनुसार, एकादशी के मौके पर महिलाओं ने पूजा के लिए दिया जलाया था. इसी दौरान उनकी साड़ी में आग लग गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. वहां मौजूद दो छोटे बच्चे किसी तरह जान बचाकर बाहर भाग निकले. अचानक लगी आग से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. बताया जा रहा है कि जिस गोदाम में यह हादसा हुआ, वहां थिनर और अन्य ज्वलनशील केमिकल सामग्री स्टोर की गई थी.

सीएम मोहन ने जताया दुख
वहीं मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने इंदौर में हुए इस दुखद कैमिकल फैक्ट्री हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों को चार लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की.

