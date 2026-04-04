10 की चाय, ₹20 की मिठाई-कॉफी और समोसा... इंदौर एयरपोर्ट पर ठेले वाले रेट के मजे; खुल गया स्पेशल कैफे

udaan yatri cafe in indore and Gwalior airports: अगर आपको भी एयरपोर्ट पर मिलने वाला खाने का सामान महंगा लगता है तो इस भम्र को अब भूल जाइए! जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने देश भर के 24 एयरपोर्ट पर 'उड़ान यात्री कैफे' का विस्तार किया है, जिसमें इंदौर एयरपोर्ट और ग्वालियर एयरपोर्ट भी शामिल है. उड़ान यात्री कैफे के तहत अब आप 80 रुपए में नहीं बल्कि मात्र 20 रुपए में क्रिस्पी करारे गर्मा-गर्म समोसे का स्वाद ले पाएंगे. इस खबर में जानिए उड़ान यात्री कैफे का पूरा मेन्यू विड रेट.

भोपाल और ग्वालियर एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे

एयरपोर्ट पर यात्रियों को किफायती और अच्छे क्वालिटी का भोजन व ड्रिंक उपलब्ध कराने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है. बता दें कि कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेन्नाई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन बहुत पहले ही कर दिया गया था जिसके बाद अब इस कैफे को देशभर के अन्य 24 एयरपोर्ट पर भी खोला गया है. इंदौर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर भी अब आपको उड़ान यात्री कैफे का आनंद मिल जाएगा.

उड़ान यात्री कैफे का मेन्यू

बता दें कि इस कैफे में आपको चाय, कॉफी, समोसा, पानी और स्वीट्स मिलेंगे जिनके प्राइज 10-20 रुपए के बीच ही रहेंगे. पानी, चाय, कॉफी आपको 10 रुपए में मिल जाएंगे वहीं समोसा और स्वीट्स 20 रुपए में ही मिलेंगे. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स ये भी कह रहे कि आने वाले एक दो महीने में भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट पर आपको मोमज, गोलगप्पे और प्रोटीन से भरपूर हेल्दी लंच का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा. डिपार्चर और अराइवल के दौरान यात्री इन फूड आइटम्स को पैक करा सकते हैं वहीं ऑन द स्पॉट इनका लुत्फ भी ले सकते हैं.

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इन एयरपोर्ट्स पर मिलेगा लाभ

उड़ान यात्री कैफे का लाभ यात्रियों को PPP मॉडल के तहत विकसित एयरपोर्ट पर भी मिल जाएगा. इसके अलावा कोलकाता हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा, विजयवाड़ा हवाई अड्डा, होलोंगी (अरुणाचल प्रदेश) हवाई अड्डा, अहमदाबाद हवाई अड्डा, पुणे हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, भुवनेश्वर हवाई अड्डा, कोयंबटूर हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा, मंगलुरु हवाई अड्डा, राजकोट हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा, जम्मू हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, इंदौर हवाई अड्डा, अमृतसर हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा, ग्वालियर हवाई अड्डा, अगरतला हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा और लखनऊ हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे का लाभ मिल जाएगा.

एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को विस्तार करने और यात्रिओं को सस्ते में फूड आइटम उपलब्ध कराने के लिए ये पहल की गई है.

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