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अल्ट्रासाउंड में दिखे थे 2 बच्चे, डिलीवरी के वक्त महिला ने दिया 3 बच्चों को जन्म; अस्पताल में हुआ वो जिसकी किसी को न थी उम्मीद

MP News: इंदौर के ESIC अस्पताल से प्रेगनेंसी का बेहद ही अलग केस देखने को मिला है. यहां अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और हकीकत में बड़ा अंतर देखने को मिला है. रिपोर्ट में दो बच्चे की होने की खबर थी  वहीं महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 31, 2026, 03:02 PM IST
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सांकेतिक फोटो(meta ai)
सांकेतिक फोटो(meta ai)

Indore News: इंदौर के ESIC अस्पताल से प्रेगनेंसी का बेहद ही अलग केस देखने को मिला है. यहां महिला ने तीन बच्चे को जन्म दिया है. 2 बेटियां और 1 बेटा. बच्चे प्री-मेच्योर होने के बावजूद सुरक्षित हैं लेकिन डॉक्टर ने जब महिला की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी तो हैरान रह गई. अल्ट्रासाउंड में सिर्फ दो बच्चे ही दिख रहे  थे लेकिन महिला ने 3 बच्चों को डिलीवर किया है. डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसे केस मेडिकल फील्ड के रेयर केसेस में से एक होते हैं. 

महिला ने 3 बच्चों के दिया जन्म
महिला की उम्र 27 साल है जिसने तीन बच्चे को जन्म दिया है. ESIC अस्पताल की एक डॉक्टर ने बताया कि महिला के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में केवल 2 बच्चों के होने की जानकारी मिली थी. महिला ने पहले 2 बेटियों को जन्म दिया था लेकिन फिर डॉक्टर्स को अनुभव हुआ कि गर्भ में एक और बच्चा है जिसी डिलीवरी नहीं हुई है. डॉक्टर्स की सतरकता  से महिला ने 1 बेटे को भी जन्म दिया. 

तीनों बच्चे है प्री-मेच्योर
डॉक्टर ने आगे बताया कि तीनों बच्चे समय से पहले पैदा हुए हैं यानी की प्री-मेच्योर हैं. तीनों बच्चों का वजन 1.70 - 1.90 किलोग्राम के बीच है. तीनों बच्चों को स्पेशल मेडिकल केयर में रखा गया है. तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और उन्हें मॉनीटर किया जा रहा है. डिलीवरी जोखिम भरा जरूर था लेकिन डॉक्टर की सतरकता ने प्रसव आसानी से हो पाया.

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रिपोर्ट और हकीकत में बड़ा अंतर
डॉक्टर ने आगे बताया कि तीन बच्चों की डिलीवरी थोड़ी कॉम्पलेक्स होती है. साथ ही यहां तो रिपोर्ट और रियलिटी में  भी अंतर देखने को मिला है. डॉक्टर ने हिम्मत रखते हुए स्थिति को कंट्रोल किया और मॉनीटर किया. अभी जच्चा बच्चा चारों स्वस्थ हैं और उन पर हर वक्त नजर रखी जा रही है.

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