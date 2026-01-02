'जिंदगी की कीमत दो लाख नहीं होती', इंदौर की घटना पर उमा भारती की पोस्ट-प्रायश्चित या दंड!

Uma Bharti on Indore Incident-मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, हालांकि सरकारी आंकड़ों में 4 लोगों की मौत दूषित पानी की वजह से हुई है. वहीं 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं, जबकि कई अन्य लोग अभी बीमार हैं. इस घटना को लेकर मध्यप्रदेश सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. इसी बीच घटना को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने भी सरकार की तीखी आलोचना की है. उमा भारती ने सूबे में बैठी अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा है.

उमा भारती ने साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि साल 2025 साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं. प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी और जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

1. साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं।

2. प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और… — Uma Bharti (@umasribharti) January 2, 2026

जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं

उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती क्योंकि मृतकों के परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं. इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा. पीड़ितजनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं, उन्हें अधिकतम दंड देना होगा.

मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी

उमा भारती ने कहा कि यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है. इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं. जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे. ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या तो प्रायश्चित या दंड.

1. इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं।

2. जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे?

3. ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या तो प्रायश्चित या दंड! — Uma Bharti (@umasribharti) January 2, 2026

शासन और प्रशासन जिम्मेदार

उन्होंने कहा कि सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेवार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं. आगे उन्होंने कहा कि मेरी 'X' पर प्रतिक्रिया के बाद मीडिया के पत्रकार भाई बहनों से नहीं मिल पाने के लिए क्षमा मांगती हूं, अभी 3 दिन पहले मेरी दाईं आंख की सर्जरी (ऑपरेशन) हुई है, मोबाइल, फोन पर बात करना, धूप, धूल सब पर रोक लगी है, अभी 7 दिन बाहर नहीं निकलना, ना मुलाकात कर पाना है, क्षमा मांगती हूं.

1. सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेवार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। 2. मेरी 'X' पर प्रतिक्रिया के बाद मीडिया के पत्रकार भाई बहनों से नहीं मिल पाने के लिए क्षमा मांगती हूं, अभी 3 दिन पहले मेरी दाईं आंख की सर्जरी… — Uma Bharti (@umasribharti) January 2, 2026

कांग्रेस ने मांगा विजयवर्गीय का इस्तीफा

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि इंदौर में जहरीले पानी पीने से लोगों की मौत होना अगर इसके लिए किसी तो दोषी ठहराया जाए तो स्वाभाविक है कि सत्ता, अहंकार और भ्रष्टाचार घातक हथियार है. इस घटना में हुईं मौतें हत्याएं हैं. बीजेपी अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है. मैं आपने कहना चाहता हूं कि अधिकारी भी भ्रष्टाचार के हिस्सेदार है. सरकार अधिकारियों को टारगेट कर अपने पाप को छुपा रही है. कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए और महापौर पर एफआईआर होना चाहिए. साथ ही जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए.

यह भी पढ़ें-इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी ही बना मौत की वजह, लैब रिपोर्ट में खुलासा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!