हल्दी रस्म करने वाले सावधान! इंदौर के MY अस्पताल में मची चीख-पुकार, जानिए क्या है पूरा मामला?

Indore Haldi Ceremony Case: इंदौर के MY अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया, जब हल्दी रस्म के दौरान हुई एक घटना के बाद कई लोग अस्पताल पहुंच गए. अचानक बढ़ी भीड़ और अफरा-तफरी से अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई. मामले के बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है.
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Indore MY Hospital News: बाजार में बिक रही मिलावटी हल्दी शादियों की खुशियों में जहर घोल रही है. इंदौर के सरकारी अस्पताल एमवाई (MYH) में हाल ही में ऐसे मामले सामने आए, जहां हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हा-दुल्हन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए. एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जबकि अन्य को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा.
खरगोन जिले के कसरावद की रहने वाली राखी (21) की शादी की खुशियां उस वक्त चिंता में बदल गईं, जब हल्दी लगाने के कुछ देर बाद उनके शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए. चेहरे और होंठों पर सूजन आ गई. उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी.
हल्दी से गंभीर एलर्जी
परिजन ने बताया कि उन्होंने हल्दी रस्म के लिए बाजार से सस्ती और खुली हल्दी खरीदी थी दूधिया निवासी 35 वर्षीय गोलू को भी हल्दी की रस्म के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उन्हें गंभीर एलर्जी रिएक्शन हुआ, जिससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ गया और जान पर बन आई. पिछले एक हफ्ते में MY में हल्दी एलर्जी के 4 से 5 मामले आए हैं. इनमें एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था.
हल्दी में मिलावट ?
बता दें कि शादियों के सीजन में हल्दी की खपत बढ़ने से छोटे किराना व्यापारी और मिलावटखोर केमिकल युक्त हल्दी बेच रहे हैं. ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवार रस्म के लिए भारी मात्रा में खुली और सस्ती हल्दी खरीदते हैं.
यह गंभीर मामला है
एमजीएम मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. धर्मेंद्र झंवर ने कहा कि हल्दी में मिलावट गंभीर मामला है. मरीजों को स्टेरॉयड देकर इलाज करना पड़ता है. ठीक नहीं होने पर मरीजों को वेंटिलेटर पर भी रखने की नौबत भी आ जाती है.
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