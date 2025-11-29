'महिलाएं घर में रिश्तेदारों के बीच असुरक्षित...' एमपी में कोर्ट ने क्यों कही ऐसी बात?

Indore Rape News: इंदौर जिला कोर्ट ने किशोरी के साथ रेप और हत्या के अपराध मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने पीड़िता के सगे मौसा को तीन अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए हर धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता के माता-पिता को तीन लाख रुपए प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा भी की है. वहीं कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के समय में महिलाएं बाहर ही नहीं बल्कि घर में रिश्तेदारों के बीच भी असुरक्षित है. वहीं उन्होंने कहा कि अभियुक्त के द्वारा जिस तरह का कृत्य किया गया है. वह उसकी आपराधिक व कुंठित मानसिकता को दर्शाता है.

अदालत ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी रिश्ते में मौसा था और उसने भरोसे तथा रिश्ते दोनों को कलंकित करते हुए 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. इस घटना से स्पष्ट होता है कि आज के समय में महिलाएं और बेटियां केवल बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रिश्तेदारों के बीच भी सुरक्षित नहीं हैं. अदालत ने कहा कि जिस मानसिक विकृति और क्रूरता के साथ अपराध को अंजाम दिया गया, वह दर्शाता है कि आरोपी के प्रति किसी भी तरह की नरमी न्यायसंगत नहीं होगी.

लड़की का शव खून से लथपथ मिला

दरअसल, यह वारदात 21 जून 2022 की थी जब किशोरी के पिता ड्राइवर थे. उस समय उसके पिता दिन के समय काम से बाहर गए थे. वहीं मां अपनी दोनों बेटियों के साथ मजदूरी करने के लिए गई थी. बेटा खेलने निकल गया था. शाम को जब मां घर लौटी तो बेटी घर से गायब थी. इसी बीच पास के कमरे में रहने वाले मौसम के कमरे का दरवाजा बंद मिला. कई बार आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो लोगों से मदद लेकर दरवाजा तुड़वाया गया. जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का सीन कुछ हैरान कर देने वाला था. लड़की का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था. उसी के पास मौसा भी घायल अवस्था में पड़ा मिला. उसके गले पर चोट के निशान थे, कमरे में हर तरफ खून फैला हुआ था. पुलिस ने कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

Add Zee News as a Preferred Source

गले, चेहरे और पेट पर चोटों के निशान

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि किशोरी के गले, चेहरे और पेट पर चोटों के गहरे निशान थे. उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकलने की पुष्टि हुई, जिससे दुष्कर्म की बात साफ हो गई. कमरे से खून के सैंपल, सब्जी काटने वाला चाकू, ब्लेड और साड़ी का टुकड़ा जब्त किया गया. घर के दोनों दरवाजे अंदर से बंद मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वारदात कमरे के भीतर ही हुई. पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों के बयान लेने के बाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य जोड़े. जांच में पता चला कि आरोपी ने सबूत छिपाने और गुमराह करने के लिए खुद को भी चोट पहुंचाई. सुनवाई तीन साल तक चली. खास बात यह रही कि माता-पिता कोर्ट में पूरी तरह अभियोजन का समर्थन नहीं कर पाए और उनके बयान कमजोर रहे. बावजूद इसके, फोरेंसिक रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने आरोपी की भूमिका को पुख्ता साबित कर दिया.

(रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!