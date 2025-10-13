Advertisement
इंदौर में अनोखा विवाह: 70 साल की उम्र में बुजुर्गों ने फिर की शादी, कहा-ऐ मेरी जोहरा जबीं

Indore News: इंदौर में एक अनोखा आयोजन चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि यहां शादी के 50 साल से ज्यादा साल पूरे कर चुके 20 कपल ने फिर से शादी की रस्में निभाई हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:15 PM IST
इंदौर में अनोखी शादियां
इंदौर में अनोखी शादियां

Unique Wedding Of Indore: आमतौर पर 70 साल की उम्र में लोग शादी नहीं करते हैं, लेकिन इंदौर में अनोखी शादी फिर से चर्चा में बनी हुई है, जहां अपनी शादी को 50 साल से ज्यादा पूरे कर चुके 20 कपल ने फिर से शादी की है. उन्होंने उसकी ताजगी के साथ अपनी पत्नी के साथ फिर से शादी की रस्मों को निभाया और इस दौरान यह बुजुर्ग जोड़े बेहद खुश नजर आए. जिससे इंदौर में हुई यह अनोखी शादियां फिर से चर्चा में बनी हुई हैं. क्योंकि बुजुर्गों ने न केवल फिर से सात फेरे लिए बल्कि जमकर डांस भी किया. 

बुजुर्गों ने फिर की शादी की रस्में

दरअसल, इंदौर के सिखवाल ब्राह्मण समाज की तरफ इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में हुए युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें समाज के लोगों ने नई पीढ़ी के लोगों का शादी के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए एक अनोखा आयोजन किया. इस दौरान शादी को पचास साल से भी ज्यादा का समय बिता चुके कपल ने फिर से शादी की रस्में निभाई, ताकि नई पीढ़ी को पता चल सके कि शादी समर्पण के हिसाब से चलती है. 20 से अधिक बुजुर्ग जोड़ों ने फिर से शादी की, इस दौरान समाज की तरफ से उनका अभिनंदन भी किया गया. जहां पूरे रीति-रिवाज के साथ बारात निकाली गई और इस दौरान बुजुर्गों ने जमकर डांस भी किया. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ी में प्रपोज करते समय आई लव यू कैसे कहते हैं ? जानकर हो जाएंगे दीवाने

गानों पर किया डांस 

बुजुर्ग पति-पत्नियों ने एक दूसरे वरमाला पहनाई और सात फेरे लिए. इस दौरान कई बुजुर्गों को घोड़ी पर चढ़ाया गया तो कुछ बग्गी में बैठकर निकले. ऐसे में जिसने भी बुजुर्गों की शादी का यह दृश्य देखा तो वह देखते ही रह गए. चांदी जैसे रंग है तेरा, सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, ऐ मेरी जोहरा जबीं जैसे गानों पर जमकर डांस किया गया. वहीं इस दौरान देश-विदेश से 750 प्रविष्टियां इस आयोजन में पहुंची, जहां 150 नए पंजीयन हुए थे, जिसमें 4 शादियां फिक्स हुई हैं, जबकि 22 की चर्चा आखिरी चरण में हैं. यानि इस युवक-युवती परिचय सम्मेलन की उद्देश्य नई शादियां तय कराना था. इस आयोजन में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश-विदेश से लोग और उनकी प्रविष्टियां आई थी. 

ऐसे में अपने हर काम के लिए प्रसिद्ध इंदौर का यह आयोजन भी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में शादी के प्रति उनका रुझान बढ़ाना है, जिसमें बुजुर्गों को प्रेरण बनाया गया.

ये भी पढ़ेंः ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुरुषों से क्यों खाली करवाया मंच, कहा-आप सभी नीचे उतर जाएं

