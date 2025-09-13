मछली-मगर को ठिकाने लगाने के बाद, मांस बेचने वालों पर सीएम मोहन का डंडा! बोले- कानून सबके लिए बराबर

इंदौर। विश्व हिन्दू परिषद की लीगल सेल की अखिल भारतीय दो दिवसीय बैठक इंदौर में आयोजित की गई. जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित पूर्व न्याय मूर्ति वी एस कोकजे भी मौजूद रहे. जहां व्याख्यान के दौरान वकीलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नए कानून बनाने की मांग की गई.

वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा अपनी सरकार के माध्यम से राज्य के अंदर मछली-मगर सबको ठिकाने लगाया है. कानून सब के लिए बराबर है. यहां उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार तीनों कानूनों को लागू करने में सबसे तेजी से काम कर रही है. सरकार बनने के साथ ही हमने लाउड स्पीकर के शोर को नियंत्रित किया. आप अपने-अपने धर्म की इबादत करो, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 60 हजार से ज्यादा माइक उतारने का काम किसी ने किया है तो हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है. राज्य के अंदर मांस बेचने के लिए फूड सेफ्टी नियम का पालन करना होगा.

सीएम मोहन ने क्यों की मछली-मगल की बात

उल्लेखनीय है कि राजधानी भोपाल में हाल ही में मछली परिवार का नाम हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी, रेप-ब्लैकमेलिंग और जमीन कब्जाने के मामले में सामने आया. जिसके बाद मोहन सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही मछली परिवार के करोड़ों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है. इसी पर निशाना साधते हुए सीएम मोहन ने मछली-मगर की बात की.

कानून में बदलाव लाने की हर संभव प्रयास

वहीं, इस कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कई उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताएं कि देशभर में कानून में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली सरकार के समय से वक्त संशोधन बिल और बदलने के अलावा लव जिहाद गंभीर कानून बनाए हैं और आने वाले समय में ऐसे कई कानून बनाने की मांग पर जोर दिया है. विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल द्वारा हर साल आयोजित होने वाली अखिल भारतीय बैठक में तय किए गए मुद्दों से संविधान और धाराओं को बदलने में सुविधा मिलती है. विश्व हिंदू परिषद आगे भी इसी प्रकार सुझाव देता रहेगा और वकीलों की सकारात्मक राय मिलेगी तो संविधान संशोधन में केंद्र सरकार और बेहतर तरीके से काम करेगी.

