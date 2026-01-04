Advertisement
इंदौर त्रासदी के बाद एक्शन में सरकार, सीएम के निर्देश पर अचानक बैठक, जानिए पूरा अपडेट

Bhagirathpura Water Issue: इंदौर त्रासदी में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. इसको लेकर सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है. वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार शाम को अचानक बैठक बुलाई, जिसमें सीएम के निर्देशानुसार 48 घंटों में सभी शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:23 PM IST
इंदौर त्रासदी के बाद एक्शन में सरकार
Indore Meeting Update: इंदौर में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत के बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. रविवार शाम नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रेसिडेंसी पर अचानक अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट के साथ शहर के सभी विधायक मौजूद रहे. कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी बैठक में शामिल हुए. इस बैठक में हालातों की समीक्षा की गई. 

वहीं बैठक के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ZEE News को बताया कि मुख्यमंत्री ने इंदौर के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. सीएम के आदेश हैं कि शहर में आने वाली हर शिकायत का समाधान 48 घंटे के भीतर होना चाहिए. महापौर ने कहा कि सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की एक ही प्राथमिकता है कि मिलकर लोगों की समस्याओं को तुरंत दूर किया जाए. इसी दिशा में यह बैठक बुलाई गई थी ताकि सभी विभाग एक साथ काम कर सकें.

विशेष निगरानी के निर्देश
आगे महापौर ने बताया कि अब पूरे इंदौर शहर में ड्रेनेज लाइन और नर्मदा जल सप्लाई लाइन की जांच की जाएगी. जहां भी गड़बड़ी या लीकेज सामने आएगा, उसे तुरंत ठीक कराया जाएगा. प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि भविष्य में दूषित पानी की शिकायत दोबारा न आए. पानी की गुणवत्ता, सप्लाई सिस्टम और सफाई व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों की सेहत से कोई समझौता न हो.

बीजेपी नेतृत्व का अलर्ट
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक के पीछे एक वजह प्रदेशभर में चल रहा कांग्रेस का आंदोलन भी है. भागीरथपुरा में कांग्रेस नेताओं के साथ हुई झड़प के बाद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसी दबाव के चलते सरकार और बीजेपी नेतृत्व अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. अचानक बुलाई गई बैठक को विपक्ष के आंदोलन से निपटने और स्थिति को नियंत्रण में रखने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

रिपोर्टः यत्नेश सैन, इंदौर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

