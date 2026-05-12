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इंदौर में गहराया जल संकट, पानी को लेकर मटके के साथ अनोखा प्रदर्शन, पार्षद ने उठाया मुद्दा

Indore News: इंदौर के लाला का बगीचा इलाके में पानी के संकट को लेकर निवासियों और महिलाओं ने मिट्टी के घड़े लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. पार्षद सोनाली मिमरोट भाटिया भी इस प्रदर्शन में शामिल हुईं और उन्होंने कई मांगें उठाईं.

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 12, 2026, 02:19 PM IST
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इंदौर में गहराया जल संकट, पानी को लेकर मटके के साथ अनोखा प्रदर्शन, पार्षद ने उठाया मुद्दा

Indore News: इंदौर के लाला का बगीचा क्षेत्र में जल संकट को लेकर स्थानीय रहवासियों और महिलाओं ने मटके लेकर अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने हाथों में मिट्टी के मटके लेकर अनियमित और दूषित पानी की आपूर्ति के प्रति अपना विरोध जताया और नगर प्रशासन से इस समस्या के तत्काल समाधान की मांग की. स्थानीय पार्षद सोनाली मिमरोट भाटिया भी इस प्रदर्शन में शामिल हुईं और उन्होंने निवासियों की मांगों का समर्थन किया.

पानी को लेकर मटके के साथ अनोखा प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए त्रिवेणी पानी की टंकी को रोज भरा जाए. एक दिन 'लाला का बगीचा ' में और अगले दिन 'नेहरू नगर' इलाके में. इसके अलावा उन्होंने मांग की कि नेहरू नगर रोड नंबर 5 और कालका माता मंदिर के सामने बनाए गए आपसी कनेक्शनों को तुरंत हटा दिया जाए. निवासियों का आरोप है कि पुरानी और नई सप्लाई लाइनों को आपस में जोड़ने के कारण दूषित पानी की समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: इंदौर में हेलमेट चेकिंग पर बवाल, बीजेपी नेता को थप्पड़ मारने के आरोप, दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच

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प्रमुख मांगें- 
पार्षद सोनाली मिमरोट भाटिया ने मांगें रखी हैं, कि त्रिवेणी पानी की टंकी को रोज भरा जाए, और पानी की सप्लाई बारी-बारी से की जाए. एक दिन लाला का बगीचा को और अगले दिन नेहरू नगर को. उन्होंने आगे यह भी मांग की है कि नेहरू नगर रोड नंबर 5 और कालका माता मंदिर के सामने बनाए गए दो इंटरकनेक्शन साथ ही अन्य दो जगहों पर बने इंटरकनेक्शन भी तुरंत प्रभाव से काट दिए जाएं. प्रभावित इलाकों में एक समान दबाव पर पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मूल DMA (डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया) सिस्टम को बहाल किया जाना चाहिए.

पुरानी और नई पाइपलाइनों के इंटरकनेक्शन के कारण पानी की सप्लाई में हुई मिलावट की जांच की जानी चाहिए, और इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए. इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ-साथ उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने लापरवाही बरती है.

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