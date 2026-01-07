Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर के भगीरथपुरा टंकियों में पानी भरकर होगी टेस्टिंग, पानी सप्लाई की होगी जांच

Indore Bhagirathpura Water Supply: इंदौर के भागीरथपुरा में बनी पानी की टंकियों में पानी भरकर टेस्टिंग की जाएगी. इंदौर नगर निगम की तरफ से यह जानकारी सामने आई है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:57 PM IST
पानी की टंकियों की आज होगी टेस्टिंग
पानी की टंकियों की आज होगी टेस्टिंग

Indore News: इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी सप्लाई के बाद बनी स्थिति के बाद नगर निगम लगातार यहां टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ पानी की टंकियों की सफाई भी पूरे इलाके में करवाई गई है. बुधवार को भगीरथपुरा की पानी की टंकियों में पानी भरकर टेस्टिंग की जाएगी, टंकियों में नर्मदा लाइन का पानी भरा जाएगा. हालांकि टेस्टिंग को लेकर इंदौर के निगमायुक्त ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान कोई भी नल न खोले और न ही नल से आने वाला पानी भरे, क्योंकि फिलहाल इलाके में जल सप्लाई की व्यवस्था टैंकर के जरिए की जा रही है. अभी केवल टेस्टिंग हो रही है. 

टैंकर से हो रहा पानी सप्लाई 

इंदौर के निगमायुक्त का कहना है कि टेस्टिंग टंकियों की व्यवस्था और पानी की सप्लाई को जांचा जाएगा. घर-घर जाकर भी टेस्टिंग होगी, इस समय कोई भी ना नल खोले और ना ही पानी भरे, निगमायुक्त ने कहा कि क्षेत्र में जल सप्लाई की टैंकर के माध्यम से सुचारू व्यवस्था से चल रही है और घर-घर में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. हम टंकी में पानी भरकर सप्लाई की केवल फिलहाल जांच करेंगे और देखेंगे की अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. बताया जा रहा है कि नगर निगम की एक टीम सीनियर अधिकारियों की तैनाती में पानी सप्लाई की यह जांच करेगी. 

कलेक्टर भी कर रहे जांच 

इंदौर के भागीरथपुरा में शहर के कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. दोनों अधिकारियों ने भागीरथपुरा क्षेत्र की बस्तियों और कॉलोनियों में पानी का निरीक्षण किया है. यहां पर कई स्थानों में सीवरेज और नर्मदा पाइपलाइन में जो लीकेज मिले थे, उनको भी चेक किया गया है. इसलिए नर्मदा पानी की सप्लाई टेस्टिंग की जा रही है. 

पानी उबालकर पीने की सलाह 

वहीं इंदौर कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि भागीरथपुरा में सभी लोग टैंकर का पानी उबालकर और छानकर ही पीएं, पानी को उबालकर ही उसे लेना चाहिए, जबकि बाकि की व्यवस्थाओं भी ध्यान रखना चाहिए. इलाके में टैंकरों के जरिए लगातार पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई की जा रही है. जबकि अभी नर्मदा लाइन का पानी फिलहाल लगातार बंद रखा जा रहा है और सभी लीकेज यहां ठीक किए जा रहे हैं. 

