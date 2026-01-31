Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3092457
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में 31 मौतों के बाद खौफ: 85 वार्डों में बनेंगी वाटर टेस्टिंग लैब, होगी पानी की जांच, निगम ने जारी किए टेंडर

Indore News: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 31 लोगों की मौत के बाद नगर निगम ने शहर के सभी 85 वार्डों में पानी टेस्टिंग लैब बनाने का फैसला किया है. इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में 31 मौतों के बाद खौफ: 85 वार्डों में बनेंगी वाटर टेस्टिंग लैब, होगी पानी की जांच, निगम ने जारी किए टेंडर

Indore Municipal Corporation: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से 31 लोगों की मौत के बाद नगर निगम ने पानी सप्लाई सिस्टम को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. इस घटना से यह साफ हो गया कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पर पानी की टेस्टिंग काफी नहीं है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने शहर के सभी 85 वार्डों में पानी टेस्टिंग लैब बनाने का फैसला किया है. इससे हर वार्ड में पानी की क्वालिटी की रेगुलर मॉनिटरिंग हो सकेगी और दूषित पानी की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी.

85 वार्डों में बनेंगी वाटर टेस्टिंग लैब
निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा है कि भागीरथपुरा इलाके में अभी पानी की सप्लाई पूरी तरह से बहाल नहीं की जाएगी. वहां पाइपलाइनों में सीवेज मिलने और लीकेज की जांच के लिए गहन टेस्टिंग की जा रही है. जब तक हर घर में पहुंचने वाला पानी 100% सुरक्षित नहीं पाया जाता, तब तक निवासियों को निगम के पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना होगा. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टैंकरों की कोई कमी न हो. शहर के सभी 85 वार्डों में पानी टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी.

यह भी पढ़ें: भागीरथपुरा के बाद अब महू में 'जहरीले' पानी का कहर: 22 लोग पड़े बीमार, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित, मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात

Add Zee News as a Preferred Source

 

निगम ने जारी किए टेंडर
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार पहले पानी की टेस्टिंग सीमित पैमाने पर की जाती थी, लेकिन भागीरथपुरा की घटना से यह साफ़ हो गया कि वार्ड लेवल पर मॉनिटरिंग ज़रूरी है. इसलिए कॉर्पोरेशन ने एक प्राइवेट एजेंसी के ज़रिए पानी की टेस्टिंग और वॉटर ऑडिट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए टेंडर जारी किया जा चुका है.

दूषित पानी से खौफ में लोग
इस बीच चंदन नगर और ग्रीन पार्क जैसी शहर की दूसरी कॉलोनियों में भी दूषित पानी की खबरों से निवासियों में डर का माहौल बन गया है. लोग अब नगर निगम के पानी की सप्लाई पर भरोसा करने के बजाय पीने से पहले नल के पानी को उबाल रहे हैं या अपने घरों में महंगे RO सिस्टम लगवा रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने प्रभावित इलाकों का दौरा करने और पानी के सैंपल इकट्ठा करने के लिए खास टीमें भेजी हैं. इस कदम का मकसद न सिर्फ तुरंत राहत देना है, बल्कि यह इंदौर के पानी वितरण सिस्टम को स्थायी रूप से सुरक्षित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

indore newsmp news

Trending news

ujjain news
महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की खास तैयारियां, निखरने लगा बाबा का दरबार
indore news
इंदौर से दिल्ली का सफर हुआ लग्जरी, 55% ट्रेनें LHB रैंक वाली...जानें इसके फायदे
Bastar Pandum festival
बस्तर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री, नक्लवाद खात्मे पर होगी बैठक
raipur news
रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर हिट एंड रन का मामला,3 की मौत,बाइक सवारों को 8KM तक घसीटा
mp news
MP में पीएम आवास योजना में नया नियम: अब घर बनाने के लिए तीन किस्तों में मिलेगा पैसा
Madhya Pradesh Congress
एक्शन मोड में MP कांग्रेस, 18 जिलों में महासचिव और 14 प्रकोष्ठ अध्यक्षों की घोषणा
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज रीवा दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें 31 जनवरी की खबरें
tikamgarh news
टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते मौत के मुंह में पहुंचे मासूम, CCTV आया सामने
mp news
विवाद में अस्पताल में भिड़े घायल, सीएचसी में एक-दूसरे पर कुर्सी-स्ट्रेचर फेंके
chhattisgarh news
पत्नी ने लकवाग्रस्त पति को जहर पिलाकर मारा, बेटी ने देखा मां का खौफनाक चेहरा