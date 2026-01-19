कटोरा थामे रोड पर मांगता था भीख, निकला 3 मकान, 2 ऑटो और कार का मालिक... ड्राइवर को देता है 12 हजार सैलरी, संपत्ति देख अफसर भी दंग

Indore Rich Beggar: सफाई के मामले में मिसाल कायम करने वाले शहर इंदौर में एक ऐसा भिखारी मिला है, जिसने दौलत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. नगर निगम के भीख मांगने वालों के खिलाफ़ चलाए गए अभियान के दौरान एक टीम ने सराफ़ा इलाके में मांगीलाल नाम के एक दिव्यांग भिखारी के बैंक खातों और प्रॉपर्टी की जांच की, जिससे एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई. पटिये पर चलकर भीख मांगने वाले इस शख्स के पास 3 मकान, 2 ऑटो और एक कार है. इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उसने अपनी कार के लिए एक पर्सनल ड्राइवर रखा हुआ है, जिसे वह ₹12,000 सैलरी देता है.

तीन मंज़िला मकान का मालिक भिखारी

दरअसल, इंदौर नगर निगम ने इंदौर को "भिखारी-मुक्त शहर" बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. इस अभियान के दौरान सराफा बाज़ार इलाके में एक भिखारी के बारे में कई शिकायतें मिलीं, जो दिव्यांग है और लकड़ी के तख्ते पर घूम-घूमकर भीख मांगता है. जब टीम ने उसका रेस्क्यू किया और उसके सामान और बैंक खातों की जांच की तो अधिकारी चौंक गए. जांच करने पर सामने आया कि भगत सिंह नगर में उसका एक बड़ा तीन मंज़िला घर है, और शिवनगर में भी एक घर है. इतना ही नहीं वह और उसका परिवार सब साथ मिलकर भीख मांगते थे.

ड्राइवर को देता है 12 हजार सैलरी

भीख मांगकर और प्रॉपर्टी से किराया इकट्ठा करके उसने इतनी दौलत जमा कर ली थी कि वह बुलियन मार्केट (सराफा) में व्यापारियों को रोज़ाना और हफ़्ते के इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार देता था. इतना ही नहीं उसके पास दो ऑटो-रिक्शा भी हैं जिन्हें वह किराए पर देता है और एक प्राइवेट कार भी है. अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए उसने एक ड्राइवर भी रखा हुआ है. उसके पास रेड क्रॉस सोसाइटी की विकलांगता स्कीम के तहत मिला 10 गुणा 20 फुट का एक घर भी है.

10 से 15 लाख सलाना कमाई

भिखारी उन्मूलन समिति के नोडल अधिकारी के अनुसार मांगीलाल मुख्य रूप से सराफा मार्केट में आने वाले अमीर ग्राहकों और विदेशी टूरिस्ट को टारगेट करता था, जिससे उसकी रोज़ाना की कमाई बहुत ज़्यादा होती थी. रिपोर्ट्स के अनुसार उसका परिवार सालाना 10 से 15 लाख रुपये कमाता था. नोडल अधिकारी ने आगे बताया कि सर्वे के अनुसार इंदौर में लगभग 6,500 भिखारियों की पहचान की गई, जिनमें से 4,000 से ज़्यादा लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा चुका है.

