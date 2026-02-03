सफेद अंधेरे में इंदौर...अचानक घने कोहरे की चादर में लिपटा पूरा शहर, तेजी से बढ़ गई ठिठुरन

Indore Weather News: इंदौर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली है. सुबह से ही इंदौर शहर के साथ-साथ देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा और सांवेर के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छा गया है. कोहरे और ठंड के कारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा है. सड़कों पर विज़िबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है. कई जगहों पर गाड़ियां मुश्किल से दिख रही हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है.

अचानक घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर

मौसम में अचानक आए इस बदलाव से उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई जो सुबह-सुबह काम के लिए अपने घरों से निकले थे. घने कोहरे की वजह से सड़कें पर गाड़ियां बहुत धीरे-धीरे चल रही थीं. कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट जलाने पर भी कुछ मीटर आगे तक देखना मुश्किल हो रहा था. सुरक्षा कारणों से कई ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे रोक दीं और ठंड से बचने के लिए आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए.

तेजी से बढ़ गई ठिठुरन

गांव वालों का कहना है कि मौसम में यह बदलाव अचानक से आया. लोग एक-दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि जब तक कोहरा छंट न जाए, लंबी यात्रा या गाड़ी चलाने से बचें. मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति बढ़ी हुई नमी और तापमान में गिरावट के कारण है. इस घने कोहरे ने न सिर्फ ट्रैफिक को बाधित किया है, बल्कि ठंड भी बढ़ा दी है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है.

यह भी पढ़ें: आज फिर बिगड़ेगा MP का मौसम, 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, सुबह-सुबह मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

एमपी में बारिश का दौर

बता दें कि एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि, बिजली गिरने, बारिश और तेज़ हवाओं का दौर चल रहा है. मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल, ग्वालियर और रीवा समेत 20 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. भोपाल और सीहोर में विजिबिलिटी सिर्फ़ 50 मीटर रिकॉर्ड की गई, जिसका मतलब है कि 50 मीटर से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. दतिया, रायसेन, उज्जैन, मुरैना, देवास, धार, इंदौर और खजुराहो समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा.

