इंदौर में ठंडी-ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे ठंडा दिन, तेजी से लुढ़का पारा

Indore Weather News: हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण इंदौर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मंगलवार को शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम होकर 8.4 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:11 PM IST
Indore Weather Update: मध्य प्रदेश के इंदौर में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. उत्तर भारत से आ रही ठंडी उत्तर-पूर्वी हवाओं ने मालवा क्षेत्र का मौसम पूरी तरह बदल दिया है. पिछले 24 घंटों में इंदौर में न सिर्फ़ रातें ज़्यादा ठंडी हुई हैं, बल्कि दिन के तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई है, जिससे यह इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन बन गया.

दिन के तापमान में गिरावट
मंगलवार को इंदौर उन शहरों में से एक था जहां मध्य प्रदेश में दिन का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया, क्योंकि हिमालय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं का असर पूरे राज्य के मौसम पर बना रहा. मंगलवार को इंदौर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने कंपकंपी बढ़ा दी, जिससे असल तापमान से भी ज़्यादा ठंड महसूस हुई. दिन का तापमान भी गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम था. जैसे-जैसे शाम हुई ठंड और बढ़ गई, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गया और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव के पास बैठे दिखे.

मंदसौर सबसे ठंडा शहर
इंदौर अकेला ऐसा शहर नहीं था जहां दिन का तापमान कम रहा. शाजापुर जिले के गिरवर में राज्य में सबसे कम अधिकतम तापमान में से एक 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि धार में 24.1 डिग्री रहा. जबकि मंदसौर पूरे राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस था. राजगढ़ में 6.6 डिग्री और दतिया में 8.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. भोपाल और उज्जैन में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि ज़्यादातर दूसरे इलाकों में तापमान 10 डिग्री से ऊपर रहा.

क्यों बदल रहा मौसम?
भोपाल मौसम केंद्र ने बताया कि मौजूदा ठंड पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत पर एक मज़बूत सबट्रॉपिकल पश्चिमी जेट स्ट्रीम के असर के कारण है. उन्होंने यह भी बताया कि अगले दो दिनों के लिए कोई बड़ी मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है, हालांकि बुधवार को हल्की से मध्यम धुंध रहने की उम्मीद है. एक और पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ सकता है. इसके असर से 23 और 24 जनवरी के आसपास ग्वालियर, मुरैना और भिंड सहित उत्तरी ज़िलों में हल्की बारिश हो सकती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

