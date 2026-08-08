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'न्याय सभी के लिए जरूरी...', सीएम मोहन यादव का सुशासन पर जोर, इंदौर में ‘एक्सेस टू जस्टिस’ पर मंथन

Indore Legal Conference: इंदौर में ‘एक्सेस टू जस्टिस’ विषय पर वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई. सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, सीएम मोहन यादव समेत न्यायिक अधिकारियों ने न्याय की पहुंच, मध्यस्थता, समानता, विधिक सहायता और तकनीकी नवाचारों पर चर्चा की.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 08, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:14 PM IST
'न्याय सभी के लिए जरूरी...', सीएम मोहन यादव का सुशासन पर जोर, इंदौर में ‘एक्सेस टू जस्टिस’ पर मंथन
Image Credit: ZEE MEDIA

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