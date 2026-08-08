'न्याय सभी के लिए जरूरी...', सीएम मोहन यादव का सुशासन पर जोर, इंदौर में ‘एक्सेस टू जस्टिस’ पर मंथन

सभी का समान वैधानिक उद्देश्य

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के संवाद और चर्चा के लिए कार्यक्रमों से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला और तहसील स्तर की संस्थाएं जुड़ी हैं. हमारे पैरा लीगल वॉलेंटियर सामाजिक व्यवस्था के सबसे करीब होते हैं. उनकी भूमिकाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सभी एक समान संवैधानिक उद्देश्य से साथ जुड़े होते हैं. वेस्ट जोन में विधिक सेवाओं का विस्तार मध्यप्रदेश के जनजातीय समुदाय, गोवा के मछुआरा समुदाय, गुजरात के माइग्रेंट वर्कर और मुंबई में रहने वाली किसी महिला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. सभी की अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं. हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं होगा, बल्कि उसकी प्रकृति के अनुसार हमें अलग समाधान प्रदान करना होगा. स्थानीय समस्या को उसी सोच के साथ निदान तक लेकर जाना पड़ेगा. उस समस्या को समझने के लिए उनकी भाषा को समझना होगा. पीड़ित के दु:ख को उसी के शब्दों में सुनाना पड़ेगा. इससे समस्या को समझने और उसका निदान करने में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार डॉक्टर मरीज से बात करके उसकी परेशानियों को समझता है. उसी प्रकार किसी समुदायों की समस्या को जानने के लिए हमें संवाद का सहारा लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह क्रॉन्फ्रेंस केवल अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का मंच नहीं है, बल्कि सभी को न्याय की पहुंच समान बनाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण करना है. सशक्त भविष्य के लिए हम आज संवाद, नागरिकों की गरिमा, समानता की आवश्यकता है. पीड़ित को सबसे पहले मानवीय व्यवहार के साथ रिसीव करें. उसकी समस्या सुनें और फिर निदान के लिए प्रयास किया जाए. किसी को समान-सम्मान देने में डिगनिटी शामिल है. गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े, महिलाओं की सहायता करना कोई चैरिटी नहीं है. हम केवल उसके सहायक हैं.