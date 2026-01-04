क्या है GBS बीमारी? इंदौर में दूषित पानी पीने से फैल रहा खतरनाक रोग, जानिए कितनी महंगा है इसका इलाज

Indore Contaminated Water Case: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से लोगों में खतरनाक GBS बीमारी फैल रही है. गुइलेन बैरे स‍िंड्रोम यानी GBS पेट में संक्रमण के बाद शरीर की नसों पर हमला करने वाली बहुत ही गंभीर बीमारी बताई जाती है. साल 2025 की विदाई के समय उल्टी-दस्त की शिकायतें सामने आईं, लेकिन धीरे-धीरे अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ने लगी. हालांकि, इंदौर प्रशासन ने अब तक छह मौतों की पुष्टि की है, जबकि कुल 16 मौतें रिपोर्ट हुई हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, लगभग 200 लोग भागीरथपुरा इलाके के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. उनमें से 150 मरीज अभी भी उपचाररत हैं. इन्हीं में से एक पार्वती बाई नाम की महिला भी इसी बीमारी की चपेट में आ गईं. उन्हें 27 दिसंबर को उल्टी-दस्त शुरू हुआ और अगले दिन निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत बिगड़ने पर उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया. 1 जनवरी की जांच रिपोर्ट में GBS होने की पुष्टि हुई.

क्या है GBS रोग?

डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक, GBS बीमारी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपनी ही नसों पर हमला करती है. इसके लक्षणों में हाथ-पैर में झुनझुनी, सुन्नपन और कमजोरी शामिल हैं. स्थिति बिगड़ने पर मरीज को चलने, बोलने और सांस लेने में परेशानी होने लगती है. गंभीर मामलों में लकवा और मौत का खतरा भी रहता है. GBS के लगभग 10 फीसदी मरीज समय पर इलाज न मिलने पर अपनी जान गंवा देते हैं.

इलाज की कीमत

बताया जाता है कि GBS बीमारी का इलाज काफी महंगा होता है. वहीं मरीजों को खास तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनकी कीमत 30 हजार रुपए तक होती है. एक मरीज के लिए कुल इलाज 10 से 15 लाख रुपए तक पहुंच सकता है. कई मामलों में 10 या उससे ज्यादा इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं. गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत भी पड़ सकती है. वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी इलाज मिलने पर 70 फीसदी मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं.

कैसे करें बचाव ?

वहीं न्यूरोलॉजिस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, GBS की शुरुआत पेट में इंफेक्शन से होती है. इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी सप्लाई होने से यह बीमारी फैल रही है. प्रशासन ने जनता को साफ पानी पीने और स्वच्छता का ध्यान रखने की चेतावनी दी है. शहर में अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है. वहीं इलाज में भी लाई जा रही है, ताकि और ज्यादा जानें बचाई जा सकें.

