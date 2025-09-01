इंदौर के बिजनेसमैन भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड केस में नया अपडेट, कौन हैं इति तिवारी, जिन्हें भेजा गया जेल

Who Is Iti Tiwari In Indore: इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में नया अपडेट सामने आया है. पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में इति तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है. भूपेंद्र के सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम लिखे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है. इति तिवारी के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 138 (चेक बाउंस) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इंदौर के बिजनेसमैन भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड केस में नया अपडेट

दरअसल, कुछ महीने पहले अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में व्यवसायी भूपेंद्र रघुवंशी ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने उनके सुसाइड नोट में लिखे नामों में से एक नाम इति तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है. इति तिवारी मुंबई की एक ऑनलाइन कंपनी में काम करती हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. पुलिस ने धारा 306 और 138 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.

डिजिटल सामानों की जांच

पुलिस ने बताया कि इति तिवारी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है, हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है. अब मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों को साइबर फोरेंसिक लैब भेजा जा रहा है, जहां तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जाएगी.

इति तिवारी कौन हैं?

इति तिवारी की बात करें तो वह मूल रूप से इंदौर की रहने वाली हैं और फिलहाल मुंबई की एक ऑनलाइन कंपनी में कार्यरत हैं, जहां उनकी सैलरी लाखों रुपये में बताई जाती है. उनके परिवार में माता-पिता के अलावा चार भाई-बहन हैं. दोनों भाई अपने-अपने व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि बड़ी बहन गृहिणी हैं और उनके पति एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं. इति की शादी साल 2018-19 में उत्तर प्रदेश निवासी शशांक दीक्षित से हुई थी, जो मुंबई में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं.

